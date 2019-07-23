Sağlık emekçileri 6 bin 750 lira maaş istedi

Hastanelerde sandık kurarak referandum yapan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ortaya çıkan talepleri açıkladı. Genel Başkan İbrahim Kara,''Sandıktan çıkan sonuçlara göre en düşük temel ücret, yoksulluk sınırı üstünde ve 6 bin 750 lira olmalı. Kamu emekçileri, ücretleri bakımından yıllar içerisinde ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Atama bekleyen yüz binlerce sağlıkçı ve sosyal hizmet meslek mezunu da var'' dedi.

İbrahim Kara, “Sağlık emekçileri mali ve sosyal hak isteklerini iş yerlerine kurduğumuz sandıklarda dile getirdi. Sandıktan çıkan sonuca göre, en düşük temel ücret, yoksulluk sınırı üstünde ve 6 bin 750 TL olmalı. KHK hukuksuzluğu ile yaşanan ihraçlarla birlikte emekçiler için güvenceli çalışma talebi de öne çıktı. Emekçiler açısından, temel ücret en temel talep haline gelmiştir. Performans dayalı ücretlendirme sitemi kaldırılmalıdır'' açıklaması yaptı.