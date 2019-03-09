Rota virüsü oyuncaktan bulaşıyor

– Hemen hemen bütün çocuklar 2-3 yaşına kadar bu virüs nedeniyle hastalanır. Aşırı kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan rota virüsü, bebekleri ölüme kadar götürebilir, çocukların sağlığını da ciddi yönde etkiler.

– Rota virüsün başlıca bulaşma yöntemi dışkı yoluyladır. Oyuncakların, eşyaların, yiyecek ve içeceklerin paylaşımı ile virüs hızla dağılır. Bunun yanı sıra virüs solunum yoluyla da bulaşabilir. Hastalık, okul ve kreş gibi çocukların toplu olarak bulunduğu yerlerde salgın haline gelebilir. Hastalar virüsü kendileri hasta olmadan ve hasta olduktan sonra 10-12 gün sonraya kadar yayabilir.

– Enfeksiyonun belirtileri, virüse maruz kalındıktan sonraki 48 saat içinde başlar. Hafif orta ateş ile birlikte kusma vardır. Bunun ardından sıkı sık sulu ishaller başlar. Üç belirtinin tümü vakaların yüzde 50-60'ında vardır. Kusma ve ateş hastalığın ikinci gününde söner ancak ishal sıklıkla 5-7 gün devam eder. Dışkıda kan ya da enfeksiyon hücreleri yoktur. Özellikle bebeklerde sıvı kaybı gelişir ve hızla ilerler.

ŞEKERDEN UZAK TUTUN

– Hastanın susuz bırakılmasından kaçınmak ve bunu tedavi etmek ishal tedavisinin temel hedefidir. İkinci hedef hastanın beslenme durumunun düzenlenmesidir. Rota ishali için antiviral, antibiyotik tedavisinin rutin bir yeri yoktur. Mide bulantısı ve ishal kesici ilaçların faydası gösterilememiştir. Özellikle süt ve şekerli meyve sularından uzak durulmalı bağırsak hücreleri hasarlandığı için belirgin karın ağrısı ve şişkinlik yapar. Anne sütü alan bebekler için bol ve sık emzirilme önerilir. Yoğurt, ayran, muz, tuzlu yağsız krakerler tercih edilebilir. Bol su içirilmesi tavsiye edilir.

EN GÜVENLİ YÖNTEM AŞI

– Rota aşısı yüzde 100 olmasa da yüzde 80-90'lara varan düzeyde ishali engelliyor ya da şiddetini azaltıyor. Ağıza damlatılan aşı yutulur, enjeksiyon yapılmaz. Rota virüs aşıları 6. haftadan başlayarak en az 4 hafta arayla 2 doz olarak yani onuncu haftada tamamlanacak şekilde ya da 6. haftadan başlayarak dozlar arası en az 4 hafta olacak 3 doz olarak, en erken 14. haftada tamamlanacak şekilde uygulanabilir.