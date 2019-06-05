Sağlık ocakları ve hastaneler bayramda çalışıyor mu?

Hastaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile Sağlık Merkezleri (ASM) Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet kuruluşlarıdır. Muayene, doktorun uygun görmesi halinde, pansuman, kan alma, iğne ve aşı vurma, bazı temel tahliller Aile Sağlık Merkezleri tarafından yapılabilmektedir.

AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ VE HASTANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Tüm resmi bayramlarda ve tatillerde Aile Sağlık Merkezleri (ASM) kapalıdır. Bayramlarda acil servisler ve yoğun bakım üniteleri açıktır. 24 saat esasına göre hizmet veren yerler yani hastaneler açık olacak. Aile Sağlık Merkezleri acil servis kategorisinde olmadığı için Pazartesi gününden başlayarak Cuma günü de dahil olmak üzere tatil olacak. ASM, göreve 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Hastanelerin acil bölümleri açık olacak, randevulu hastalar 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren muayene olabilecek.