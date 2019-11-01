Sahte diş hekimini hasta kılığındaki polis yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın eşiyle birlikte sahte diş hekimliği yaptığı, daha önce de aynı suçtan yakalanıp 8 ay cezaevinde yattıktan sonra şartlı tahliye olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’ndeki adresi takip eden polis yaptığı araştırmada, diş hekimi R.S. adına bir muayenehane açıldığını belirledi.

Polis araştırmayı derinleştirdiğinde Osman Nuru B. isimli ilkokul mezunu kişinin eşiyle birlikte gerçek diş hekiminin diplomasını kullanarak muayenehane açtığını ve burada vatandaşa diş sağlığı hizmeti verdiğini belirledi.

Hasta kılığındaki bir polis dolgu yaptırma bahanesiyle muayenehaneye girdi. Burada yapılan tespitin ardından muayenehaneye baskın yapan polis sahte diş hekimini suçüstü yakaladı. Zanlının muayenesinde bulunan ajandalara da el konuldu. Ajandalarda sahte diş hekiminin yaptığı diş işlemlerini ve aldığı ücretleri not ettiği görüldü.

Emniyette sorgusu devam eden zanlının daha önce de aynı suçtan cezaevine girip, 8 ay tutuklu kaldığı öğrenildi.

İHA