Gıda zehirlenmelerinin en yaygın nedenlerinden biri olan Salmonella nedir? Salmonella nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu (salmonelloz) bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla atılır. İnsanlara en sık kirli su veya yiyeceklerle bulaşır.

Tipik olarak, salmonella enfeksiyonu olan kişilerde hiçbir belirti görülmez. Diğerlerinde ise sekiz ila 72 saat içinde ishal, ateş ve karın ağrısı görülür. Sağlıklı insanların çoğu, belirli bir tedavi olmadan birkaç gün içinde iyileşir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonellozun belirtileri, mide virüsünün belirtilerine benzer. Salmonella semptomları aşağıdakileri içerir:

– İshal

– Ateş

– Titreme

– Karın ağrısı

– Kusma (bazen)

– Baş ağrısı

– Dışkıda kan

Salmonella ile enfekte olursanız, bu belirtiler tipik olarak bakterilere maruz kaldıktan 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkar. Semptomlar genellikle dört ila yedi gün sürer ve tedavi olmadan kendiliğinden düzelir.

Bazen – özellikle bebeklerde, yaşlılarda veya bağışıklık sistemi zayıf olanlarda – daha ciddi bir hastalık salmonella enfeksiyonundan kaynaklanabilir. İshal, kişinin dehidratasyon için hastaneye yatırılması gerekecek kadar ciddi olabilir. İnvaziv salmonella enfeksiyonu kan dolaşımında görülebilir ve beyne, kemiklere veya eklemlere yayılabilir.

Nadiren, salmonelloz geçirmiş insanlar reaktif artrit geliştirebilir. Reaktif artrit belirtileri eklemlerde ağrı, ağrılı idrara çıkma ve gözlerin tahriş olmasına sebep olabilir.

Birkaç çeşit salmonella bakterisi, gelişmekte olan bazı ülkelerde daha sık görülen, bazen ölümcül bir hastalık olan tifo hastalığına neden olur.

SALMONELLA NEDENLERİ

Salmonella hastalığına, hayvan dışkısında ve Salmonelloz hastalarının dışkısında bulunan Salmonella bakteri suşları neden olur. Çoğu insan gıda kaynaklı salmonella enfeksiyonunu çiğ veya az pişmiş kümes hayvanları veya etle ilişkilendirir, ancak bakteri ayrıca pişirilmemiş, hazırlanmamış veya yıkanmamış meyve ve sebzelerde de bulunabilir.

Yiyecek işleyicileri ve evdeki aşçılar, banyoyu kullandıktan sonra ellerini düzgün bir şekilde yıkamamaları durumunda salmonellayı yiyeceğe yayabilir. Salmonelloz hastası olan bir kişi, belirtileri olmadan 48 saat geçene kadar başkalarına bulaştırabilir.

Salmonella, çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar dahil olmak üzere birçok hayvanın dışkısında bulunabilir. Sürüngenler, amfibiler ve kuşlar salmonella taşımaları en muhtemel evcil hayvanlardır. Bu hayvanların yanı sıra kafesleri, tank suları ve yiyecekleriyle temas, enfeksiyonu yayabilir.

Salmonelloz riski en yüksek olanlar; bebekler, 5 yaş ve altı çocuklar, 65 yaşın üzerindeki yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıflamış insanlarda ciddi komplikasyonlar neden olabilir.

SALMONELLA TEDAVİSİ

Genellikle, salmonella için bir tedavi gerekmez. Bol miktarda su veya elektrolit bir çözelti susuz kalmadığınızdan emin olmak için ishal olduğunuzda önemlidir. Meyve suları ve sodalardan kaçınılmalıdır, çünkü muhtemelen ishali daha kötü hale getirebilirler. Antibiyotikler, bakteriler kan dolaşımına girmedikçe gerekli değildir.

SALMONELLADAN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Salmonella, çevrede ve potansiyel olarak kendi vücudumuzda taşıyıcı olarak bulunduğundan, bakterilerin bulaşmasını önlemek için bazı temel adımları takip etmek önemlidir. Yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

– Çiğ veya az pişmiş yumurta, et veya kümes hayvanları yemeyin. Yumurta sarısı katılaşana kadar pişirilmeli ve et (özellikle öğütülmüş et) ve kümes hayvanları ortada pembe olmamalıdır.

– Çiğ veya pastörize edilmemiş süt veya süt ürünleri tüketmeyin.

– Tüm ürünleri iyice yıkayın.

– Pişmemiş etleri üründen ve diğer yiyeceklerden ayrı tutun, böylece çapraz bulaşmaz.

– Pişmemiş yiyecekleri hazırladıktan sonra tüm kesme tahtalarını ve yiyecek hazırlama malzemelerini iyice yıkayın.

– Yiyeceklerle uğraşmadan önce ve farklı yiyeceklerle uğraşırken ellerinizi yıkayın.

– Tuvaleti kullandıktan veya evcil hayvanlara, özellikle de sürüngenlere dokunduktan sonra daima ellerinizi yıkayın.

– Asla sürüngenleri (kaplumbağalar dahil) veya kümes hayvanlarını bebekleri, küçük çocukları, 65 yaş üstü insanları veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar ile aynı evde bulundurmayın.

– Civcivlere, ördek yavrusu veya diğer kuşlara dokunduktan veya tuttuktan hemen sonra ellerinizi yıkayın ve çocukların dokunmasına izin vermeyin.