Sarılık tedavisi nasıl yapılır? Sarılık riskli midir?

Sarılık, cildin sararması ve vücudun bilirubini doğru işlememesi durumunda meydana gelen bir hastalıktır. İltihaplanan bir karaciğer veya tıkanmış bir safra kanalı sarılığa yol açabilir. Şimdi, Sarılık tedavisi nasıl yapılır? Gelin hep birlikte bir göz atalım…

SARILIK HAKKINDA

Sarılık, kanınızda çok fazla bilirubin biriktiğinde meydana gelir. Bu, cildinizi ve gözlerinizin beyazlarının sarımsı görünmesini sağlar. Bilirubin, kırmızı kan hücrelerinin bir bileşeni olan hemoglobin olarak oluşturulan sarımsı bir pigmenttir.

Bilirubinin birikmesi, anormal derecede yüksek seviyedeki kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına, safra kesesi taşlarına veya karaciğer hastalıklarına (hepatit veya siroz gibi ) neden olabilir. Sarılık bazen yenidoğanları (yenidoğan sarılığı ) etkiler, çünkü karaciğerleri bilirubini vücutlarında işleyecek kadar gelişmemiştir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Sarılık en sık olarak; ya çok fazla bilirubin üretimine neden olan ya da karaciğerin ondan kurtulmasını önleyen altta yatan bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkar. Bunların her ikisi de bilirubinin dokularda birikmesine neden olur.

Sarılığa neden olabilecek altta yatan koşullar şunlardır:

Karaciğerin akut inflamasyonu: Bu, karaciğerin konjüge olma ve bilirubini salgılamasını engelleyerek birikmeye neden olabilir.

Safra kanalının iltihabı: Safranın salgılanmasını ve bilirubinin çıkarılmasını önleyerek sarılığa neden olabilir.

Safra kanalının tıkanması: Bu, karaciğerin bilirubin atmasını önler.

Hemolitik anemi: Çok miktarda kırmızı kan hücresi parçalandığında bilirubin üretimi artar.

Gilbert sendromu: Bu, enzimlerin safra atılımını işleme yeteneğini bozan kalıtsal bir durumdur.

Kolestaz: Bu, karaciğerden safra akışını keser. Konjuge bilirubin içeren safra, karaciğere atılmak yerine karaciğerde kalır.

Sarılığa neden olabilecek ender görülen durumlar:

Crigler-Najjar sendromu: Bu, bilirubinin işlenmesinden sorumlu spesifik enzimi bozan kalıtsal bir durumdur.

Dubin-Johnson sendromu: Konjuge bilirubinin karaciğer hücrelerinden salınmasını önleyen kalıtsal bir kronik sarılık şeklidir.

Sahte sarılık: Bu, zararsız bir sarılık şeklidir. Derinin sararması, fazla miktarda bilirubinden değil, fazla miktarda beta-karoten oluşumundan kaynaklanabilir. Bu tür sarılık genellikle çok miktarda havuç, kabak veya kavun yemekten kaynaklanabilir.

SARILIK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavi altta yatan nedene bağlı olacaktır. Sarılık tedavisi sarılık belirtileri yerine nedeni hedefler. Aşağıdaki tedaviler kullanılır:

– Aneminin neden olduğu sarılık, kandaki demir miktarının, demir takviyesi alarak veya daha fazla demir açısından zengin gıdalar yiyerek arttırılmasıyla tedavi edilebilir. Demir takviyeleri kullanılabilir.

– Hepatit kaynaklı sarılık antiviral veya steroid ilaçlar gerektirir.

– Sarılığa neden olan safra kesesi taşları için safra kesesi ameliyatı gerekebilir.

– Sarılık bir ilacın kullanımından kaynaklanmışsa, tedavi alternatif bir ilaca geçişi gerektirir.

– Yenidoğan sarılığı yaygındır ve genellikle herhangi bir tedavi olmadan kendiliğinden düzelir. Bazen yenidoğanların D vitamini üretimini artırmak ve bilirubini temizlemek için güneş ışığına maruz kalması önerilebilir. Diğer durumlarda, yenidoğanlarda ki sarılık sorununu özel ışıklar kullanarak hastanede tedavi edilebilir.