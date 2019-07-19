Şehir hastanesinin 5 aylık kirası 3,9 milyar lirayı aştı

CHP Eskişehir Milletvekili Süllü, TBMM'de yaptığı konuşmada Eskişehir Şehir Hastanesi'nin 5 aylık kirasının 3,9 milyarı aştığını açıkladı. Şehir Hastanelerinin devleti zarara soktuğunu belirten Süllü, “AKP iktidarının övüne övüne bitiremediği, hiçbir uyarıyı dikkate almaksızın kamu-özel işbirliği modeli ile hayata geçirdiği Şehir Hastaneleri devleti milyarlarca lira zarar etmesine yol açtı” dedi.

HASTANELERE DÖVİZ ENDEKSLİ KİRA ÖDENİYOR

Açılan zararın yeni fark edilerek bu zararın kısmen giderilmesi için getirilen madde düzenlenmesi konusunda tepki gösteren Süllü, komisyona Eskişehir Şehir Hastanesi'nin sözleşme koşullarını sordu. Süllü, “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alması, önceliklerimiz arasında. Bunun sadece mekansal düzenlemelerle sağlanacağını düşünerek, dünyada sakıncaları görülerek terk edilmiş devasa Şehir Hastanelerini, uyarıları dinlemeden devreye aldınız. Ancak tartışmalar bitmiyor. Tartışılan konuların başında hastanelerin dövize endeksli kira bedellerinin yüksekliği geliyor. Bunu yeni fark ettiniz ve meclise getiriyorsunuz. Ancak biz özel sektör firmaları ile sağlık bakanlığının ne tür anlaşmalar yaptığını bilmiyoruz ki bu madde ile indirilecek mi arttırılacak mı anlayalım. Ben Eskişehir vekili olarak kira bedelini ve sözleşme koşullarını bilmiyorum ve oylamadan önce öğrenmek istiyorum” dedi.

TAŞERON İŞÇİLER KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRILIYOR

Süllü, “Eskişehir'de Şehir Hastanesi için kira bütçesinin ilk beş ayda aşılarak 3,9 milyar TL ödendiği konuşuluyor. Çalışan yardımcı personel maaşlarını gecikmeli alıyor ve bunun bakanlıktan para ödenmediği için olduğu söyleniyor. Hak arayan personel işten çıkarılma ile tehdit edilerek yeri değiştiriliyor. İşlerin verildiği taşeron firmalarda çalışanların koşullarının düzeltilmesi ve sorunlarının ele alınması için de yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Taşeronu bitireceğini söyleyen AKP iktidarı taşeron işçileri kölelik şartlarıyla çalıştırmaya devam ederken şirketlere yüklü miktarlarda ödeme gerçekleştiriyor. Büyük bir kara delik haline gelen şehir hastaneleri para yutmaya devam ediyor. İlerleyen süreçte tedavi giderlerinin de karşılanamayacağından endişe duyuyoruz” şeklinde konuştu.