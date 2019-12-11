Serebral Palsi, çocuklukta sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur ve kaslardaki hareket kısıtlaması olan ‘spastisite'ye neden olur. Sıklıkla erken doğan (prematüre) bebeklerde görülen serebral palsi, hamilelikte, doğum sırasında veya yenidoğan döneminde gelişebiliyor. Şimdi serebral palsi bebeklerde nasıl anlaşılır? Gelin hep birlikte öğrenelim…

SEREBRAL PALSİ HAKKINDA

Serebral Palsi (SP), doğum sırasında çocuğun beyninin bir süre oksijensiz kalmasına bağlı olarak meydana gelen beyin hasarı sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

SP genellikle bir bebeğin doğumundan önce veya sırasında veya bir çocuğun hayatının ilk 3 ila 5 yıllarında meydana gelen beyin hasarından kaynaklanır. Beyin hasarı ayrıca görme, duyma ve öğrenme sorunları gibi başka sorunlara da yol açabilir.

SP’nin nedeni her zaman bilinmemektedir. Ancak, çoğu çocukta doğum öncesi veya erken bebeklik döneminde olduğu gibi bir çocuğun beyni gelişmeye devam ederken de olur.

Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

– Hamilelikte enfeksiyonlar

– Rahimde veya doğumdan sonra inme

– Tedavi edilmemiş sarılık

– Genetik bozukluklar

– Annede hamilelik sırasında tıbbi sorunlar

SEREBRAL PALSİ BEBEKLERDE NASIL ANLAŞILIR?

Serebral palsi, erken dönemde (0-9 ay) anne baba tarafından çocuğun doğal hareketlerindeki farklılıktan anlaşılabilmektedir. Bebekte ya kol ve bacak hareketleri çok sınırlıdır veya pelte gibidir; bu duruma hipotoni adı verilir, ya da ‘spastisite' adı verilen kas kıvamındaki sertlik nedeniyle hareketleri kısıtlıdır. İlk belirtiler genellikle çocuğun gelişimi sırasında oturma ve ayakta durmasının gecikmesiyle anlaşılır. Çocuğun gelişim takvimini bilmek ve bunu takip etmek önemlidir.

Normal bir gelişim evresindeki aşamalar aşağıdaki gibidir:

– 1 aylıkken havada yürüme hareketi yapar

– 2.ayda başını 5 saniye kadar dik tutar, annesi konuşunca bakar

– 3. ayda el ve ayaklarıyla oynar, gülümser, kısa göz temasları kurar

– 6.-9. ayda destekle oturabilir, yüz üstü dönebilir

– 9.-12. ayda yüz üstünden oturabilir duruma geçebilir, emekler, ismini tanır, baş-baş yapar

– 12-15. ayda yürüyebilir

Sayılan gelişmelerdeki gecikmeler, kollarda- bacaklarda anormal kasılmalar, gözlerde belirgin şaşılık, bakışlarda donukluk varsa vakit kaybetmeden doktora müracaat etmeniz gerekir.

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