Serebral palsi hastası Yiğit Ali için yardım kampanyası

Remzi ve Gülseren Akkol çifti, 9 aylıkken serebral palsi olduğunu öğrendikleri 8 yaşındaki çocukları Yiğit Ali´nin iyileşmesi için tüm imkânlarını seferber etti. Aile 5 yıl boyunca çocuklarının tedavisi için çare aradı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli tedavileri yaptıramadı. Bitlis Valiliği´ne başvuran Akkol Ailesi yardım toplanılması için valiliğin iznini aldı.

Bitlis Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, tarafından yapılan inceleme sonucunda Ziraat Bankası´ndaki hesaptan yardım toplanacak.

`3 YILDIR TEDAVİ ETTİREMİYORUZ´

Şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk babası Remzi Akkol, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarının tedavisini yaptıramadıklarını ifade ederek, “Maddi imkânsızlıklar yüzünden yaklaşık 3 yıldır çocuğumuzu tedavi ettiremiyoruz. Çocuğumuzun yarım kalan tedavisini devam ettirebilmek için Bitlis Valiliği´nden maddi yardım yapılması için bankadan hesap açılması izni aldık. Valiliğimizin gözetiminde başlatılan bu yardım kampanyasına tüm hayırseverlerden destek bekliyorum. İnşallah hayırseverlerin yardım ve desteğiyle çocuğumuz sağlığına kavuşacaktır” dedi.

DHA