Serinlemek isterken hastalık kapmayın!

Günümüzde gerek spor, gerekse eğlence amaçlı olarak özellikle büyük kentler ve tatil yörelerinde yüzme havuzlarına ilgi artıyor. Ancak toplumun ortak kullanımına açık olan bu alanlar; suyla temasın kolaylaştırdığı bazı enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkmasına ve yayılmasına neden olabiliyor. Özellikle yüzme havuzları, sıcak ve nem etkisiyle bir mikrop kaynağına dönüşebiliyor. Cilt enfeksiyonları dışında; yüzme havuzu suyunun bazı kimyasal özellikleri nedeniyle veya uzun süre suda kalmaya bağlı olarak ortaya çıkan bazı deri hastalıkları da görülebiliyor.

DENİZİ TERCİH EDİN

Vücuttaki floraların tümü havuzlara geçer. Havuza giren kişilerin burun florası, deri üzerindeki bakteriler, genital akıntılar, idrar yolu akıntıları havuz suyuna karışabiliyor. Aynı zamanda havuzun klor miktarı da çok önemli. Bu nedenle deniz, serinlemek için tercihlerimizin başında yer almalıdır.. Çünkü denizin kendi dezenfeksiyon özelliği vardır. Bunun için deniz suyundan enfeksiyon kapmak zordur.

Eğer yine de havuza girmek istiyorsanız temiz olduğundan emin olduğunuz havuzları tercih edin.

Gözlerinizin ve kulaklarınızın enfeksiyon kapmaması için yüzme sırasında gözlük ve tıkaç takın, kontak lens kullanıyorsanız yüzme sırasında

mutlaka çıkarın.

5 ÖNEMLİ UYARI

Havuzlardan hastalık kapmamak için bu uyarıları dikkate alın:

* Lütfen ishalli iken yüzmeyin. Dışkıda bulunan mikroorganizmaların yayılmasına ve başka insanların hastalanmasına neden olmayın.

* Yüzdüğünüz suyu sakın yutmayın.

* Hijyen kurallarına çok dikkat edin. Yüzmeden önce ve sonra mutlaka duş alın, tuvaletten çıkınca ve çocuğunuzun bezi değiştirdikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.

* Lütfen küçük çocuğunuzu sıklıkla tuvalete götürün, havuza sokarken mutlaka mayo bez kullanın.

* Çocuğunuzun altını banyo ya da tuvalette değiştirin, sahilde veya havuz kıyısında değil… Dışkı parçaları kolaylıkla etrafa dağılabilir ve hastalıkların bulaşmasına yol açabilir.