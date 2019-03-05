Sigara içenler için ‘burger hastalığı’ tehlikesi

Ayak, el ve kol damarlarında tıkanıklık şeklinde ortaya çıkan uzuv kayıplarıyla da sonuçlanabilen “burger” hastalığının, özellikle sigara kullananlarda görüldüğü belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Bolcal, yaptığı açıklamada, atardamarların tıkanması nedeniyle ortaya çıkan burger hastalığının, sıklıkla sigara içen kişilerde görüldüğünü söyledi. Hastalığın bacak ve koldaki damarları etkileyerek tıkanıklığa neden olduğunu ifade eden Bolcal, “Burger hastalığında temel sebep sigaradır. Bir şekilde tütün ya da tütün ürünleri kullanan kişilerin burger hastalığına yakalanma riski çok yüksektir.” dedi.

TEDAVİNİN İLK KURALI: SİGARAYI BIRAKMAK

Hastaların genellikle tipik iskemik şikayetlerle başvurduğunu anlatan Bolcal, şu bilgileri verdi:

“Burger hastalarında bacak ya da kollarda ağrı görülebilir. Hastanın atardamarında sıkıntının olduğu ilk aklımıza gelen şeydir. Hastaların bacaklarında ve kollarında damar sisteminde bir sıkıntının olup olmadığını detaylandırmak gerekiyor. Bunun için de bacak ya da kol anjiyoları var. Bu görüntüleme yöntemi yapıldıktan sonra burger hastalığından şüpheleniyorsak anjiyografik görüntüleme yöntemleriyle bu tanıyı koyabiliriz. Tanı konulduktan sonra tedavinin ilk kuralı ise hastanın mutlak surette sigarayı bırakmasıdır.”

Prof. Dr. Bolcal, hastaların bacak ağrılarına bağlı olarak başka şikayetlerinin de olabileceğini aktararak el ve ayaklarda üşüme, kıllarda dökülme, tırnak yapısında bozulma gibi şikayetlerin de görülebildiğini vurguladı. Bu şikayetlerin görüldüğü hastaların, gece şiddetli ağrı nedeniyle uyuyamadıklarına işaret eden Bolcal, şöyle konuştu:

“Ağrı kesicilerden de yanıt alamayan hasta, gece ağrıdan bacaklarını koyacak yer bulamaz. Özellikle 20-30’lu yaşlardaki genç hastalarda, yoğun sigara içiciliği de var, bacaklarında yürümekle ortaya çıkan ağrıları dinlenince geçiyor, tekrar yürüdüğünde ise devam ediyorsa bu çok önemli bir bulgudur. Hastanın, kalp damar cerrahisi uzmanına başvurması gerekir. Etki mekanizmasını ortaya çıkarıcı faktör sigara olduğu için elimizde çok fazla silahımız olmadığından, sigaranın mutlak surette bırakılması gerekiyor. Sigara içilmekten ziyade içilen ortamlarda bile bulunulmaması gerekiyor. Sigarayı bırakmadığımız durumda ise yapılacak olan bütün tedavi yöntemleri bizi maalesef geriye taşıyor. İster cerrahi tedavi yapalım ister ağrılarını gidermeye yönelik tedaviler yapalım bu süreci durduramıyoruz. Sigara içmeye devam ettiği sürece hasta, maalesef başarılarımız bir yerde tıkanıp kalıyor.”

BASİT YARALAR KEMİĞE KADAR İLERLEYEBİLİR

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bolcal, burger hastalığına yakalananların yüzde 95’inin erkek olduğunu ancak yoğun sigara kullanan kadınlarda da bu hastalığa rastlanabildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

“Hasta bu süreçte sigara kullanmaya devam ederse parmağının ucundaki çok basit bir yara, altta doku beslenemediği için çok hızlı bir şekilde ilerleyip kemiğe kadar gidip uzuv kayıplarına kadar giden bir süreç ortaya çıkıyor. Burger hastalığı olanların yaklaşık dörtte üçünde, mutlaka ayaklarında iyileşmeyen yaralar vardır. Bu hasta gruplarının da dörtte birinde ampütasyon dediğimiz uzuv kayıpları oluşuyor. Damar tıkanıklığı olduğu için damar tıkanıklığını açacak maalesef bir silah yok. Teknoloji gelişti, anjiyo grafik yöntemleri sonrasında tıkalı olan damarların içerisine balonla girerek hastanın şikayetlerini açarak o bölgenin kanlanmasını artıracak işlemler yapılabilir.”

AA