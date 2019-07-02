Soğuk algınlığı ve gripten sonra sık görülen sinüzit rahatsız edici ve acı verici olmasına rağmen, genellikle tıbbi müdahale olmadan kaybolur. Bununla birlikte, semptomlar 7 ila 10 günden fazla sürerse veya ateş veya kötü baş ağrısı varsa, doktorunuzu görmelisiniz. Peki, Sinüzit için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, genellikle bir enfeksiyonun neden olduğu sinüslerin şişmesidir. Yaygındır ve genellikle 2 ila 3 hafta içinde kendi kendine temizlenir. Sinüsler, elmacık kemiklerinin ve alnınızın arkasındaki küçük, hava dolu boşluklardır. Sinüsleriniz tarafından üretilen sümük genellikle küçük kanallardan burnunuza akar. Sinüzitte bu kanallar tıkanır, çünkü sinüsleri kaplayan doku iltihaplanır ve şişer.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ

Belirtiler, enfeksiyonun uzunluğuna ve ciddiyetine bağlı olarak değişir.

Hastanın aşağıdaki semptomlardan iki veya daha fazlası ve kalın, yeşil veya sarı burun akıntısı varsa, akut sinüzit teşhisi konulabilir.

– Yüzde ağrı ve basınç

– Tıkalı burun

– Burun akıntısı

– Azalmış koku alma duyusu

– Tıkanıklık

– Öksürük

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Daha ileri durumlarda, aşağıdaki belirtiler de mevcut olabilir:

– Ateş

– Ağız kokusu veya kötü kokulu nefes

– Yorgunluk

– Diş ağrısı

– Baş ağrısı

Bu semptomlar 12 hafta veya daha uzun süre devam ederse, kronik sinüzit teşhisi konabilir.

SİNÜZİT İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Aile hekiminiz genellikle semptomlarınızdan ve burnunuzun içini inceleyerek sinüziti teşhis edebilir. Şiddetli veya tekrarlayan sinüzitiniz varsa, sizi ileri değerlendirme için kulak, burun ve boğaz (KBB) uzmanına yönlendirebilirler.