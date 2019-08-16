Sırt bölgesi kemik, kas ve sinirlerin kombinasyonu olduğu için sırt ağrıları buna bağlı olarak pek çok farklı nedenle oluşabilmektedir. Sırt ağrılarının çoğu birkaç günde kendiliğinden geçer. Fakat bazen ağrı çok şiddetli olabilir ya da uzun süre devam edebilir. Bu durumda doktora muayene olmanız gerekebilir. Peki, sırt ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SIRT HAKKINDA

Sırtınız; kemikler, eklemler, kaslar, bağlar, sinirler ve tendonlar dahil olmak üzere birçok bağlantılı parçaya sahiptir. Omurganız sırtınızı destekleyen üst üste binmiş omur denilen 24 ayrı kemikten oluşur. Bunların altında, omurganızın dibinde bulunan sakrum ve kokeksi içindeki kemikler bulunur. Omurgalar arasında amortisör görevi gören ve omurganızın bükülmesine izin veren diskler bulunur. Omuriliğiniz omur boyunca dizilir. Beyninizle vücudunuzun geri kalanı arasında sinir sinyalleri taşır. Omurilik belinizde biter ve bir demet sinir olarak devam eder. Buna, Latince cauda equina, ‘at kuyruğu’ denir.

Genellikle sırt ağrısına neyin neden olduğunu tam olarak söylemek zordur. Bunun sebebi ise sırtınız ve onu çevreleyen dokularda çok farklı kısımların bulunmasındandır. Aslında sırt ağrılarının çoğu birkaç günde kendiliğinden geçer. Fakat bazen ağrı çok şiddetli olabilir ya da uzun süre devam edebilir.

SIRT AĞRISI NEDENLERİ

İnsan sırtı, vücudu desteklemek ve hareket etmemizi sağlamak için birlikte çalışan kaslardan, bağlardan, tendonlardan, disklerden ve kemiklerden oluşan karmaşık bir yapıdan oluşur.

Omurga bölümleri, disk adı verilen kıkırdak benzeri pedlerle doludur. Bu bileşenlerin herhangi birindeki problemler sırt ağrısına yol açabilir. Bazı sırt ağrısı vakalarında nedeni belli değildir. Sırt ağrısının nedenleri arasında:

Travmalar

Akciğer kanseri

Kalp krizi ve kalp hastalıkları

Bel, boyun ve sırt fıtığı

Aşırı yorgunluk

Gün içerisinde çok fazla ayakta kalmak ve oturmak

Ağır kaldırmak

Klimaya ve cereyana maruz kalmak

Rahat olmayan yatakta yatmak

Ağır sırt çantası kullanmak

Sigara kullanmak

Kullanılan ilaçların yan etkileri

Mide hastalıkları

Omurga eğriliği (skolyoz)

Zona hastalığı (sinir uçlarının iltihaplanması bulunmaktadır.

SIRT AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Ağrılar genel olarak yaşam kalitesini düşürür, mutsuzluğa sebep olur, motivasyonu azaltır, dikkat eksikliğine ve odaklanamamaya neden olabilir. Sırt ağrısı da bu ağrılar arasındadır ve sırt ağrısı da bu belirtileri gösterir. Sırt ağrısı birçok nedenden kaynaklanabilir. Tedavi edilebilmesi için öncelikle sırt ağrısının nedeni ya da nedenleri araştırılmalıdır. Bunun için öncelikle aile hekiminize başvurabilirsiniz. Aile hekiminizin ayrıntılı fiziksel muayenesinden sonra sorununuza bağlı olarak sizi ortopedi veya fizik tedavi uzmanına yönlendirebilir. Sırt ağrısı genellikle omurilikle bağlantılı olduğu için bir nöroloğa görünmeniz de gerekebilir.