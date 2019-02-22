Sırtınızdaki ağrılar çocukluğunuzdan kalma olabilir!

Çocukların okul çantaları taşırken zayıf noktalarının omuz değil; sırt olduğunu dile getiren Hastane Derindere Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Op. Dr. Zafer Volkan Gökçe; ‘Kötü yerleştirilmiş bir sırt çantası, duruş ve yürüyüşü değiştirebilir. Sırt çantasını iki omuzla taşımak tek omuzla taşınmasına göre daha doğrudur. Sırt çantasının ağırlığı arttıkça omurganın duruşu değişir. Birçok anne babanın, sırt çantasının ağırlığı ile skolyoz veya kifoz arasında bir ilişki olduğuna inanmasının nedenlerinden biri budur. Ancak unutulmamalıdır ki ergenlik döneminde bel ağrısı problemi yaşayan çocuklar, muhtemelen yetişkin olduklarında kronik bel ağrısı sorunuyla karşılaşacaklardır.' açıklamasında bulundu.

DOĞRU SIRT ÇANTASI KULLANIMI İÇİN…

Çantanın tasarımından çok işlevselliğini göz önünde bulundurun. Sırt bölümü destekli bir çanta tercih ederek çocuğunuzun sırt dengesini koruyun.

Sırt çantasının kayışlarının en az 5 cm ve ağırlığı eşit şekilde dağıtmak için ayarlanabilir olmasına dikkat edin.

Ağırlığı eşit şekilde dağıtmaya yardımcı olmak için çeşitli yerlerde kişiselleştirilmiş bölmelere sahip olan çantaları tercih edin.

En ağır eşyaları sırtına yakın yere yerleştirin. Çantasına gereksiz şeyleri koymasını engelleyin. Sadece ihtiyaç duyulanı taşımasını sağlayın.

Çocuğunuzun sınıftan sınıfa kitap taşıması gerekiyorsa, omuz ve pelvise ağırlığı yeniden dağıtmak için kalça askılı, bel kemerli veya tekerlekli bir sırt çantası tercih edin.

Çocuğunuzun sırt çantasının ağırlığı toplam vücut ağırlığının% 15’ini geçmemelidir. Çocuğunuz ağır bir yük, gereğinden fazla kitap veya okul malzemesi taşıyorsa, sırtını destekleyen kasları çok fazla zorlanabilir; böylece sırt ve hatta omuz ağrısı problemi yaşayabilir.

Çocuğunuzun sırt çantasını bir omuza değil; iki omuza da takmasını sağlayın. Tek omuza asılan sırt çantası vücudun bir tarafı ve sırt kaslarında gerginliğe neden olur.

Sırt çantasını arkaya doğru alçaltmak, omuzlar ve boyun kasları üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir ve böylece omurgadaki dengesizliği artırarak omurgayı ve sırtı olumsuz yönde etkiler. Aynı şekilde sırt çantası kayışlarını gereğinden fazla darlaştırmak omuz içindeki dolaşım ve sinirleri olumsuz etkileyerek ağrı, karıncalanma; hatta uyuşukluğa neden olabilir.