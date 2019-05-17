Şişkinlik sorunu olanlar Ramazan’da nasıl önlem alabilir?

Sindirim sistemi besinlerin sindirildiği ve emildiği sağlımızı etkileyen en önemli sistemdir. Sağlığımızı en iyi şekilde sürdürebilmemiz ve bütün vücut fonksiyonlarımızı yerine getirebilmemiz tükettiğimiz besinlerden en yüksek faydayı sağlamakla olmaktadır. Sindirim sistemimiz ile ilgili rahatsızlıklar ise bizim hem besin tüketimimizi, hem sağlığımızı olumsuz etkilemektedir.

Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel, özellikle ramazan ayında oruç tutarken sindirimle ilgili şikayetlerin artabileceğini belirtti. Güzel, daha rahat oruç tutabilmek için gastrit, reflü, şişkinlik, hazımsızlık, gaz gibi sindirim şikayetleri olanların bu süreçte beslenmeye çok dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Uzun süren açlık süresi ve sonrasında geç saatte yapılan iftar, gece sahur yapıp üzerine uyumak sindirim problemlerini arttırabilir. Bu şikayetleri olan kişiler için oruç tutmak maalesef daha zorlayıcı olabiliyor.” diye konuştu.

“MEYAN KÖKÜ SİNDİRİM SİSTEMİNE ÇOK FAYDALI”

Beslenmeye dikkat etmenin yanısıra, kullanabileceğimiz bitkisel desteklerin sindirimle ilgili sorunları çözmede yardımcı olacağını belirten Güzel, “Meyan kökü tam da ramazan ayında kullanabileceğimiz birçok faydası olan bitkilerden biridir. Meyan kökünün kullanımı tarihte çok eski zamanlara kadar gitmektedir. Mezopotamya kayıtlarında meyan kökü bulunmakta olup İran, Çin ve Hint tıbbında da yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Meyan kökünün bugün bilimsel çalışmalarla da özellikleri artık kesinleşmiştir. İçerdiği saponinler antiviral etkiye sahiptir ve üst solunum yollarında göğsü yumuşatıcı etki gösterir. Eski Roma tarihinde astım ve kuru öksürüğe iyi geldiği hatta meyan balının boğaz yaraları için kullanıldığı bilinmektedir. Ülkemizde de çağlar boyu kullanılmıştır ve İbn-i Sina başta olmak üzere İslam düşünürleri meyan kökünden kitaplarında bahsetmişler ve meyan kökü içeren çeşitli formüller hazırlamışlardır. Mide, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarında kullanıldığı, iltihap giderici olduğu, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geldiği belirtilmiştir.” dedi.

Meyan kökünün, karaciğer koruyucu ve diüretik etkisi diğer önemli özelliklerinden olduğunu da belirten Güzel, “Karaciğer enzimlerinin düzelmesinde, hepatit ve kemoterapi nedeniyle oluşan hepatotoksisitede meyan kökünün özü glycyrrhizin çalışmalarda olumlu sonuçlar vermektedir. Antioksidan, detoksifikan ve antienflamatuar etki göstermektedir. Mesane ve böbrek hastalıklarında da olumlu etki göstermektedir. Karaciğer ve deri kanserinde tümor oluşumunu önleyici antitümörijenik etkisi ve bağışıklığı kuvvetlendirdiğine dair çalışmalar halen yapılmaktadır.” diye belirtti.

“BESİN DESTEĞİ ALMAK ORUÇ TUTARKEN DE YARAR SAĞLAR”

Meyan kökünün gastrit ve ülserde iltihaplanmayı azalttığını ve antiasit yerine kullanılabildiğini söyleyen Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel, şöyle devam etti:

“Mide şikayetlerini önlemek için besin desteği olarak kullanmak özellikle ramazanda daha rahat oruç tutmayı sağlayacaktır. Çünkü uzun süren açlık maalesef gastrit ve ülseri tetikler, yemekten sonra ağrı, şişkinlik, gaz ve reflü görülebilir. Meyan kökü içerdiği glisirizik asit ve glisiretik asit ile midede yangı, ağrı ve spazm giderici özellik gösterir ve mideyi rahatlatır. Bu nedenle oruç sonrası geç saatte iftar yapmanın ve gece sahurda yemekten sonra yatmanın yol açacağı mide şikayetlerini önler. Meyan kökünün diğer önemli bir etkisi harareti ve susuzluğu gidermesidir. Oruç tutarken uzun saatler süren susuzluğu daha rahat atlatabilmek için meyan kökü kullanmak yine önemli bir destek olacaktır. Meyan kökünün mide şikayetlerini giderici bu olumlu etkileri ramazanda oruç tutmayı kolaylaştırırken, bilimsel olarak desteklenen diğer özellikleri de sağlığımıza önemli bir bitkisel destek sağlamaktadır.”

“MEYAN KÖKÜ ALIRKEN DOZUNA DİKKAT EDİLMELİ”

Güzel ayrıca, meyan kökünün yüksek doz kullanımının yan etkileri bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle kullanılan doz önemlidir ve dikkat edilmelidir. Potasyum atımını arttırarak sodyum potasyum dengesinin bozulmasına, ödem ve yüksek tansiyona neden olmaktadır. Bu nedenle böbrek rahatsızlığı ve yüksek tansiyonu olan kişilerin doktoruna danışmadan kullanmaları sakıncalıdır. Uygun kullanım dozu 5-15 g (200-600 mg glcyrrhizin'e eşdeğer) drug/gün şeklindedir.” diye uyarılarda bulundu.

MEYAN KÖKÜ NASIL TÜKETİLİR?

Bitki bütün halinde ya da küçük parçalar olarak bulunabilir. Eğer bitkinin kökünü satın aldıysanız; çay olarak tüketmelisiniz. Çayını hazırlarken; bıçak yardımıyla kökü küçük parçalara ayırmalısınız. Büyük bir fincan bitki çayı için 1 çay kaşığı meyan kökü uygundur.

Ancak bu parçalama işleminde dikkat edilmesi gereken bir husus var. Alternatif tıp ile ilgilenen uzmanlar, meyan kökünün çok küçük parçalara ayrılmaması gerektiğini önermektedir. Çünkü ne kadar fazla parçaya ayrılırsa oksitlenme riskinin o kadar büyük olacağı belirtilmektedir. O nedenle birkaç iri parçaya bölmeniz yeterli olacaktır.

Bir bardak suyu kaynatın ve dinlenmeye bırakın. Bu esnada demliğin içinde gerekli ölçüde verilen meyan kökünü ilave edin. 5 ila 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Daha az ya da daha çok demlenmesi faydasını sağlamaz. Meyan kökünün en yaygın kullanım şekli ise, çayının soğutulup sıcak yaz aylarında içilmesidir. Eski geleneklerini sürdüren bazı şehirlerin sokaklarında buz gibi meyan kökü çayı satan amcalara rastlayabilirsiniz.

Bir başka kullanım şekli meyan kökü ekstresidir. Şurup, pastil, öksürük damlası tarzında kullanılan bu yöntem daha çok ilaç sanayinde tercih edilmektedir. Bazı ilaçların bileşimine eklenen ektresi sağlığımız için doğal bir şifa kaynağıdır.

Bir de toz halinde kullanım şekli mevcuttur. Kurutulup toz haline getirilen bitki egzama ve akne tedavisinde kullanılmaktadır. Fakat bu tarz kullanım şekillerini çok fazla tercih etmemenizi, sadece çay şeklinde tüketmenizi öneririz. Çünkü yanlış bir uygulama veya doz aşımı istenmeyen durumlar doğmasına sebebiyet verebilir. Meyan kökünü tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın!