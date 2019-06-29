Siyanür ile altın aramada zehir tehlikesi

Kütahya'nın Gediz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Murat Dağı'nda Anadolu Export Maden Sanayi A.Ş. tarafından siyanürle altın ve gümüş araması yapılacak. Yapılacak olan arama sonucu çıkacak olan ağır metaller içme suları ve ovaları kirletecek. Eskişehir Çevre ve Koruma Derneği Başkanı M. Sadık Yurtman Kütahya ve Eskişehir yanı sıra Ankara, Adapazarı, Bilecik, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, İzmir illerinin de içme ve kullanım sularının zehirleneceği iddiasında bulundu.

“SU KAYNAKLARI ZEHİR KAYNAKLARI OLACAK”

Yurtman, “Murat Dağı'nda yapılacak olan siyanür ile altın ve gümüş arama işi yer altı sularının ve nehirlerle sulanan ovalardaki toprakların zehirlenmesine neden olacak. Bu zarar sadece Kütahya ve Eskişehir illerini değil Ankara, Adapazarı, Bilecik, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, İzmir illerinin de içme, kullanım ve tarımsal sularını da zehirleyecektir. Murat Dağı'nda yapılacak siyanürle altın ve gümüş çıkarma işlemi başta Porsuk Çayının beslediği Sakarya Nehri ile geçtiği yerlerdeki su kaynaklarını zehir kaynakları haline dönüştürecektir” dedi.

“ASİTLİ VE ZEHİRLİ SULAR DENİZLERE KARIŞACAK”

Murat Dağından çıkan su kaynaklarının Porsuk, Gediz, Banaz Çayları şehirlerin içme suyu, kullanma ve tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Yurtman, “Porsuk Çayı Sakarya Nehri ile birleşerek Ankara, Bilecik, Adapazarı üzerinden Karadeniz'e dökülmektedir. Banaz Çayı ise Büyükmenderes Nehri ile Uşak, Denizli ve Aydın illerinden geçerek Ege Denizine dökülmektedir. Gediz Çayı, Gediz Nehri ile birleşerek Manisa- İzmir üzerinden Ege Denizine dökülmektedir. Asitli ve zehirli sular bu yolla denizlere de karışacaktır. Burada yapılacak çalışmalarda atık toplama havuzlarında biriktirilen siyanürlü suyun buharlaşma ve yer altı sularına sızma yoluyla tüm temiz su kaynaklarını ve doğayı zehirleyecektir” ifadelerini kullandı.