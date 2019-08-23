Skolyoz dereceleri nedir?

Skolyozu genel olarak düşük, orta ve ileri olarak üçe ayırabiliriz. 20 derecenin altını düşük eğrilik, 20-30 derece arasını orta eğrilik ve 45 derece ve üzeri ise ileri eğrilik olarak tanımlıyoruz. Skolyoz derecesini röntgen grafilerinden ölçmekteyiz. Ancak bazı durumlarda yalnızca grafi yetmeyebiliyor çünkü skolyoza, omurilik problemleri de eşlik edebilmektedir veya skolyoz başka bir hastalığın parçası olabilir. Bu nedenle tek başına açılar çok birşey ifade etmeyebiliyor. Hastayı bütünüyle değerlendirdikten sonra tedaviyi yönlendirmek gerekmektedir.