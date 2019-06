Skolyoza dansla meydan okudular

15 Haziran 2019, Cumartesi günü skolyoz tedavisinde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla özel bir hastanede 7. kez düzenlenen Skolyoz Farkındalık Ayı Etkinlikleri kapsamında ülkemize gelen iki genç dansçı, bu kez de kendileri gibi skolyoz hastalarına örnek olmak için dans etti. Türkiye'den ise bateri performansıyla Nevin Süeda Gümüşer sahnede özel bir şov yaparak katılımcılardan tam not aldı.

Etkinlikte hastalar, hasta yakınları ve sağlık profesyonelleri her yıl olduğu gibi bir araya geldi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay skolyozda kişiye özel tedavi dönemi ile ilgili bilgiler verirken erken teşhisin önemini vurguladı.

Omurganın yana doğru eğriliği anlamına gelen skolyoz her hastada kendine has bir şekilde görülüyor, buna göre tedaviden alınan sonuç da değişebiliyor. Günümüzde her 100 çocuktan 3'ünde görülen skolyozda erken tanı, tedavi yöntemini de değiştiriyor! Bu nedenle skolyoza karşı farkındalık yaratmak büyük önem taşıdığından her yıl Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor. “Erken Teşhis ile Kişiye Özel Tedavi” konulu etkinlikte hastalarla uzmanlar bir araya geldi. Toplantıda konuşan Alanay, son yıllarda skolyoz tedavisinde çok önemli ilerlemeler sağlandığını, artık ‘dikte eden doktor değil, aile ile konuşan ve hastaya özel tedavi modeli uygulayabilen ekip' kavramının ortaya çıktığını belirterek “Özellikle skolyoz erken teşhis edildiğinde, mevcut cerrahi olmayan yöntemlerle (korse, egzersiz) veya büyümeyi engellemeyen, hareketi kısıtlamayan minimal invaziv cerrahi yöntemlerle (bant ile gerdirme) eğriliklerin kontrolü ve tedavisi mümkün olabilmekte ve füzyon (omurganın sabitlenmesi, büyümenin durdurulması) gibi büyük cerrahi işlemlere gereksinim ortadan kaldırılabilmektedir” dedi.

TEDAVİDE EKİP ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ

Tedavi başarısında erken teşhis dışında en önemli unsurun cerrah, fizyoterapist, psikolog ve korse ekibinin, aile ile iyi bir işbirliği yaparak aynı çatı altında, bir arada çalışabilmesi olduğunu vurgulayan Alanay şunları söyledi: “Hastanın uzmandan uzmana taşındığı dağınık sistemlerde tedavi başarısı düşmektedir. Oysa profesyonellerin sıkı işbirliği ile kişiye özel en uygun tedavi seçilmekte ve birden fazla tedavi yöntemi aynı hastada duruma göre uygulanabilmektedir. ”Günümüzde tedavi seçiminin sadece eğriliğin derecesine göre değil, kişisel özelliklere, beklentilere ve skolyozun yaşam kalitesinde yarattığı etkilere göre de yapıldığını söyleyen Alanay, bu şekilde klasik yöntem olan tedavi odaklı, tek bir doktorun dikte ettiği bir tedavi yönteminden ziyade, birden fazla profesyonelin rol aldığı kişiye odaklı tedavi uygulanımının başarıyı artırdığını vurguladı. Alanay, tedavi edilmediğinde akciğer, solunum ve kalp problemlerine, ağrıya neden olarak yaşam kalitesini bozabilen skolyozda geç teşhis durumunda da günümüzde füzyon yöntemi ile yaşam kalitesinde bozulmanın önüne geçilebildiğini belirterek; “Artık ameliyat edilemez denilen ya da ameliyatın hayati risk taşıdığı ifade edilen hastaların dahi büyük kısmı günümüzde başarıyla ameliyat edilebilmektedir” diye konuştu.

Toplantının moderatörlerinden Oyuncu, ikiz çocuk annesi Doğa Rutkay Kamal da, sanatçı ve anne olarak skolyoza karşı farkındalık oluşturma etkinliğine katılmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “Sanatçı olarak ve anne olarak buradayım. Annem beni küçüklüğümden beri sanata yönlendirmişti. Kendimi sanat sayesinde hep çok mutlu hissettim. Şimdi burada bu üç genç kızımızın skolyozlarından başarıyla tedavi olarak, yeniden sanat tutkularını devam ettirebildiklerini görmek çok mutluluk verici. Ülkemizde çok güzel, gurur verici başarılara da imza atılıyor ve Prof. Dr. Ahmet Alanay ile ekibinin yaptığı hizmetler de, Omurga Sağlığı Ünitesi'nin açılışı da ülkemiz adına son derece gurur verici” diye konuştu. Toplantıda Fizyoterapist Pınar Taşkın, postür analizi ve skolyoz tedavisinde egzersizlerin rolünü anlatırken, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yılgör kişiye özel korse seçiminin önemine değindi ve fonksiyonel korse ile cerrahinin önlenebilir olduğunu söyledi. Psikolog Duygu Kuzu da skolyoz tedavisinde psikolojinin rolünü anlattı.