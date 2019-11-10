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Soluk borusunu tıkayan hap tümörü tetikleyince öldü

Niğde'de, Selami Bayındır (20), içtiği hapın soluk borusunu tıkaması sonucu kalbindeki tümör tetiklenmesiyle yaşamını yitirdi.

16:42 -
Haberler Sağlık
Soluk borusunu tıkayan hap tümörü tetikleyince öldü

Olay, öğleden sonra, Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Kalbinde tümör olan Selami Bayındır’ın içtiği hap, soluk borusunu tıkadı. Bayındır’ın nefes almakta güçlük çektiğini gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Bayındır’ı ilk müdahalesinin ardından Altunhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bayındır, burada soluk borusundaki hapın çıkarılmasının ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bayındır, ambulansta hayatını kaybetti.

Yapılan otopside, Bayındır’ın soluk borusunu tıkayan hapın, kalbindeki tümörü tetiklediği bu nedenle yaşamını yitirdiği belirlendi. DHA

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