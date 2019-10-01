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Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan elektronik sigara açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Yeni Yasama yılı resepsiyonunda yaptığı açıklamada “Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek” dedi.

20:52 -
Haberler Sağlık
Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan elektronik sigara açıklaması

Bakan Koca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

“Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi.

Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek.

Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere; fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip- kesemeyeceklerini üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz.”

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Son güncelleme: 20:59 01.10.2019
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