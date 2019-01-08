Sonat Emre için ilikte kritik günler

Antalya’da 4 yıl önce Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konulan Sonat Emre Özcan’ın (14) sağlığına kavuşabilmesi için gerekli ilik hala bulunamadı. 17 bin kişi kan verdi ancak gerekli ilik bulunamadı. Yapılması gereken sadece Kızılay’a gidip 3 küçük tüp kan vermek. Küçük Sonat Emre, yardımseverlere seslenerek “İnsanların korkmasına gerek yok. Sadece kan verecekler. Kan grubu önemli değil” dedi.

Akut Lenfoblastik Lösemi (A.L.L) hastası Sonat Emre Özcan için uzun zamandır uygun ilik bekleniyor. Nakil için çok fazla zamanı kalmayan Sonat Emre için Kızılay'a 17 bin yardımsever kan verdi fakat doku uyumu bulunamadı. Hastanede tedavisi süren Sonat Emre'nin 2 ay içinde nakil olması gerektiği öğrenildi.

“2 AY İÇİNDE NAKİL OLMASI GEREKİYOR”

Torununun başında umutla bekleyişini sürdüren babaanne Nermin Özcan, “Sonat için 4.5 yıl öne A.L.L teşhisi kondu.2018 yılı 6 Temmuz'da tedavisi sonladı, 10 gün sonra hastalık tekrarlayınca yeni bir tedavi başladı. Bu süreçte yine baş ağrıları nüksedince, yeniden kemik iliğine bakıldı. İlik nakline karar verildi. 2 ay içinde nakil olması gerekiyor. Yüzde 90'ın üzerinde uyum gösteren donör bulunursa, donörden, eğer donör bulunamazsa babasından nakil olunacak”

“TÜM İLİK BEKLEYEN HASTALAR İÇİN”

Şimdiye kadar uygun dokunun bulunamadığını belirten Nermin Özcan, şöyle konuştu: “Kan veren insanlarımızın mutlaka birinin dokusu uyacağını inancımız tam. Donör için Kızılay'a yoğun bir talep olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 17 bin kişinin kan verdi. Gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Buruda bir babanın 3 aylık bir bebeğine ilik nakil verdiğini gördük. İlik nakli olmasının ardından bir iki saat başı ağrıdı. Sonra, ağrı kesici verdiler ve baba ayağa kalktı. Hiçbir şikayeti yok. İnsanlarımız korkmasınlar ve versinler. Sadece Sonat için değil tüm ilik bekleyen hastalar için”

HASTALIĞIN BENİ YENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM

Tedavisi devam eden Sonat Emre Özcan, kolay bir hastalık geçirmediğinin farkında olduğunu belirterek, “Onun için zaman ihtiyacım var. Beni bu hastalığın yenmesine izin vermeyeceğim. Bunu da başaracağım. İnsanlar korkmasınlar. Sadece kan verecekler. Kan grubu önemli değil” dedi.