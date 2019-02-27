Sonat Emre için kritik hafta

Antalya'da 4 yıl önce Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konulan Sonat Emre Özcan'ın (14) sağlığına kavuşabilmesi için gerekli ilik hala bulunamadı. Baba Mehmet Onur Özcan, 3 aydır devam eden ilik bağışının halen devam ettiğini belirterek “Oğlumun hayatını bundan sonra mutlu ve sağlıklı geçirebilmesi için lütfen duyarlı insanları oğlum gibi lösemi hastası olan, ilik bekleyen çocuklar için 18-50 arasındaki herkesi ilik bağışına bekliyorum” dedi.

BABA ÖZCAN: CAN VERELİM

Kendi iliğinin onda altı tuttuğunu bunun en az onda dokuz olması gerektiğini belirten baba Özcan, “Çağrıma cevap verip, acımak yerine bazı şeyleri kalbimizde hissedip yüreğimizle hareket ederek, bu çocuklara can verelim” diye konuştu.

“HİÇ KİMSE ÇOCUĞUNU RİSKE ATMAK İSTEMEZ”

Bir an önce ilik nakli yapılması gerektiğini belirten anne Sinem Güney Kuru, uygun ilik nakli 1 hafta içerisinde bulunamaması halinde ise Sonat’a yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirileceğini söyledi. Sinem Güney Kuru şöyle devam etti; “En son babasından yarı uyumlu ilik nakli yapılacak. Yüzde 100 uyum bulunmazsa elbette buna başvuracağız. Benim tüm çabam tam uyumlu ilik olmasından yanaydı. Hiç kimse çocuğunu riske atmak istemez. Yarı yarıya uyumlu ilik risk taşıyor. Ben de şu an tüm imkanlarımı değerlendirmeye çalışıyorum”

“HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gerek yazılı medyada gerekse sosyal medyada seslerini duyurmak için çabaladıklarını belirten anne Kuru, Sonat için birçok kampanyaların düzenlendiğini belirtti. Kuru, “Sanırım Pendik'te Taksiciler Odası, üniversiteler, birçok yer kampanyalar düzenliyor. En son Fatih Terim'le buluşturdum. Onlarda çok destek verdiler ilgi gösterdiler. Herkes elinde geleni bir şekilde yaptı. Ben hepsine teşekkür etmek istiyorum.