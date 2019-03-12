Sperm nasıl oluşur?

Erkek üreme sistemi, testis, üretra, vas deferens, prostat bezi, seminal vezikül ve penisi içerir. Testisler, sperm üretim bölgeleri olan, seminifer boru adı verilen sarmal yapılar içerir ve ayda 12 milyardan fazla sperm üretebilirler. Şimdi, sperm nasıl üretilir gelin birlikte öğrenelim…

Bir erkeğin üreme sistemi, sperm üretmek, depolamak ve taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Kadın üreme organlarının aksine, erkek üreme organları, pelvik boşluğun hem iç hem de dış tarafındadır. Erkek üreme organları şunları içerir:

– Testisler

– Epididim ve vas deferensten oluşan kanal sistemi

– Seminal vezikülleri ve prostat bezini içeren aksesuar bezleri

– Penis

SPERM NEREDE ÜRETİLİR?

Sperm üretimi, testislerde gerçekleşir. Ergenliğe ulaşmış bir erkek her gün yaklaşık 0.002 inç (0.05 milimetre) uzunluğunda milyonlarca sperm hücresi üretir.

SPERM NASIL OLUŞUR?

Testislerde küçük bir tüp sistemi bulunmaktadır. Seminifer tübüller adı verilen bu tüpler, erkek cinsiyet hormonu olan testosteron dahil olmak üzere hormonların sperm haline dönüşmesine neden olan germ hücrelerini barındırır. Germ hücreleri, baş ve kısa kuyruklu kurbağa yavrularına benzeyene kadar bölünür ve değişir.

Kuyrukları spermi epididimis denilen testislerin arkasındaki bir tüpe iter. Sperm yaklaşık beş hafta boyunca epididim içerisinde ilerleyerek gelişimini tamamlar. Epididimden çıktıktan sonra sperm vas deferens’e geçer.

Bir erkek cinsel aktivite için uyarıldığında, sperm meniyi oluşturmak için seminal sıvıyla karışır (seminal veziküller ve prostat bezi tarafından üretilen beyazımsı bir sıvı) Stimülasyonun (vücutta uyarıcı reaksiyon, orgazm) bir sonucu olarak, sperm üretra yoluyla penisin dışına itilir (boşalır).

Bir germ hücresinden yumurta dölleme yeteneğine sahip olgun bir sperm hücresine gitme süreci yaklaşık 2,5 ay sürer.