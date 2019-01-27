Steroidlerin olası 11 tehlikesi

Steroidler lipit içeren ve dört halkalı karbon yapısından oluşan maddelerdir. İnsan vücudunda Asetil KoA adlı enzim yardımı ile oluşturulmaktadır. Vücut Geliştirme sporu açısından asıl önemi, hormon olarak kullanılmasıdır.

Steroid hormonu vücutta proteine bağlı olarak etki göstermektedir. En önemli steroidler kolesterol, hormon ve metabolitdir.

Steroidlerin çeşitlerine göre değişik etkileri bulunmaktadır. Steroidler, kullanan kişilere dayanıklılık, güç ve hızlı kas gelişimi sağlamaktadır.

FAYDASI VAR MI ?

Hızlı kas gelişimi sağlar. Yüksek düzeyde dayanıklılık ve güç artışı sağlar. Yağ yakımına yardımcı olur.

ZARARI VAR MI ?

Faydası yanında ciddi zararları olabildiği akılda tutulmalıdır.

*Karaciğer organına fazla yük bindirdiğinden karaciğer yetmezliği görülme olasılığı artar.

*Kanser riskini arttırır.

*Kalp kaslarında ve damarlarda zorlanma ile birlikte kalp krizlerine neden olabilir.

*Kalp ritmini düzensiz hale getirir.

*Vücutta suyu ve tuzu tuttuğu için ödemlerin oluşmasına sebep olur.

*Deri üzerinde aşırı miktarda sivilcelenme görülür.

*Prostat kanserine yol açabilir.

*Kişide böbrek yetmezliği görülme olasılığı artar.

*Depresyon yapıcı etkisi olabilir.

*Testislerin büyümesine rağmen sperm miktarını azalttığı için kısırlığa neden olur.

*Kadınlarda erkeksi, erkeklerde de kadınsı özellikler görülebilir.

STEROİDLER, İKİ UCU KESKİN BIÇAK GİBİDİR

Vücudumuzun güçlenmesi, sağlıklı olması ve bize istediğimiz kalitede hizmet edebilmesi için olabildiğince doğal yollardan enerji sağlamak çok daha doğrudur. Bu da sağlıklı beslenmek, iyi uyumak, işlemden geçen ürünlerden uzak durmak, çevre kirliliğinden korunabilmek, zararlı olduğu kanıtlanmış sigara ve bağımlılık yapan maddelerden uzak durmak, hareketli bir yaşam sürmek ile sağlanabilir.