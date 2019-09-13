TAJEV, kadın ve bebek sağlığı için Ordu’daydı

TAJEV; Sağlık Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ve sivil toplum örgütlerinin desteğini alarak üstlendiği bu projede, ilk gün sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler yapıldı. İkinci günde ise anne ve anne adayları bilgilendirildiği gibi sağlık taramaları ile de var olan sağlık problemlerinin belirlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

“SADECE BENİM İÇİN” PROJESİ 2. KEZ KARADENİZ'DE YAPILDI

TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde “Halk Doktoruna Soruyor” sloganıyla yapılan etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projesine katılım gösteren ve katkı verenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Ünlü, projenin 2007 yılından beri düzenledikleri yedinci sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve Karadeniz bölgesinde daha önce Rize ilinde bulunduklarını belirterek, Ordu’yu görmek ve tanımaktan dolayı son derece memnun olduklarını kaydetti.

Bundan sonrada çalışmalara farklı şehirlerde devam edeceklerini belirten Ünlü, giderek bu programlara katılan konuşmacı ve katılımcı sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Sağlık sektörüne hizmet veren tüm meslektaşları için bu programları organize ettiklerinin altını çizen Ünlü, “Konuşmacılarımız gerçekten alanlarında uzman ve ülkenin en iyi hekimlerinden seçilen ve vakfın üyesi olan arkadaşlarımızdır. Biz halkın, konularının uzmanı gerçek hekimler ve gerçek hocalar tarafından bilgilendirilmesi ve eğitilmesini istiyoruz, onun için buradayız.” dedi.

Vakfın çalışmaları hakkında da bilgi veren Ünlü, 26. yılında olan vakfın daha önce dernek olarak faaliyet gösterdiğini, vakıf olarak çalışmaya başladıktan sonra pek çok aktivitede bulunduklarını söyledi. Ünlü, yıllar içerisinde bilimsel toplantı ve organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, kimi zaman 2 bin 300’e yaklaşan doktorun katılımıyla büyük kongreler düzenlediklerini ifade etti. Vakfın yurt dışında yabancı kuruluşlarla ortak toplantılar da yaptığını kaydeden Ünlü, bu toplantıları ilerleyen yıllarda da sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Ünlü ayrıca, TAJEV'in bu yıldan itibaren tıp öğrencilerine burs vermeye başladığını kaydederek, “Bu yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden ihtiyacı olan iki kız öğrencimize burs vermeye başladık. Bu bursu öğrencilerimize 6 yıl boyunca ve yaz tatilinde de vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tevfik Noyan’ın da birer konuşma yaptığı programın sonunda, projeye destek verenlere teşekkür plaketleri takdim edildi. Programda TAJEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Sadece Benim İçin, Ordu Projesi Sorumlusu Prof. Dr. Cem Demirel, Türkiye’de anne ve çocuk sağlığı indeksleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

HALKA YÖNELİK ÜCRETSİZ EĞİTİM VE KANSER TARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Projenin ikinci halkasını yine kadın sağlığının önemli bir ayağını oluşturan gebelik süreci, gebelikten korunma yöntemleri, endometriozis gibi hastalıklarla ilgili başlıklarda yapılan Halk Oturumu ve kadın kanserinde tarama programları oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Cem Demirel, “Bu noktada TAJEV bizzat yöre halkının bu konularda bilinçlenmesini sağlayacak bilgi paylaşımında bulundu. Bu proje kapsamında Sağlık Bakanlığı KETEM mobil aracı ile 6 ve 7 Eylül'de Ordu Kültür Sanat Merkezi önünde, Halkımıza ücretsiz meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tarama testleri de yapma fırsatı oldu. 7 Eylül Cumartesi günü yapılan Halka açık ücretsiz panelde ise, yine kadın sağlığını önemli şekilde etkileyen endometriozis hastalığı, gebelik izlemi, gebeliğin özellikle ilk 3 ayında karşılaşılan problemler hakkında farkındalık yaratmaya yönelik yöre halkına eğitici bilgiler verildi ve tedavi yöntemleri, kadın sağlığına yönelik bilgiler anlatıldı. Halktan gelen sorular yanıtlandı. ” dedi.

Demirel, projeyi yürütürken Ordu’nun, Türkiye’nin sağlık haritasında ne noktada olduğuna baktıklarını da vurgulayarak, “Türkiye’nin genel ortalamalarıyla karşılaştırdığımızda Ordu bölgemizin daha iyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Mesela anne ölümleri açısından Gaziantep en yüksek düzeylerde. Ordu ise bu alanda en iyi iller arasında sayılabilir ama daha alınması gereken mesafe var. Ülkemiz yıllar içerisinde gebelik takip süreçleri, gebelik ve doğumlara bağlı anne ölümleri, yenidoğan bebek kayıpları gibi sağlık parametrelerinde önemli mesafeler kaydederek çağdaş ülkelerin rakamlarına yaklaşmıştır.” diye konuştu.

ORDU'DA HASTANENİN İHTİYACI OLAN CİHAZ BAĞIŞI YAPILDI

Proje kapsamında, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğum kliniğinde kullanılmak üzere, doğumda bebeğin kalp atımlarını takip eden ileri teknoloji bir kardiyotokografi (NST) cihazı bağışlandı. Cihaz, TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü tarafından Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur'a teslim edildi.