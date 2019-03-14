Taksim Meydanı’nda Tıp Bayramı kutlandı

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreter Dr. Osman Öztürk törende yaptığı konuşmada, “14 Mart Tıp Bayramı törenindeyiz. Tüm sağlık çalışanlarının ve başta hekimlerimin olmak üzere herkesin 14 Mart Tıp Bayramını bir kez daha kutluyorum. Tıp bayramını son on yıllardır bayram havasında kutlayamıyoruz. Çünkü sağlık çalışanları ciddi bir iş yükü altında ve ciddi bir baskı altında. Ortalama olarak günde 40’a yakın sağlık çalışanı tacize, hakarete, darp edilmeye ve hatta öldürülmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu bir paradoks, bu bir çelişki. Bütün yaşamını insanlara adayan onların sıkıntılarını gidermeye adamış meslek mensuplarının bu denli baskı altında olması kabullenecek bir şey değildir” dedi.

Grup adına İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip basın açıklamasını okudu. Açıklamada, “Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu 14 Mart Tıp Bayramı/Tıp Haftası bizler için her zamankinden daha anlamlı. Bu nedenle her zamankinden daha canlı, daha heyecanlı, daha coşkuluyuz” ifadeleri yer aldı. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

DHA