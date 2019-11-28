Tansiyon yükselmesi belirtileri ve tedavisi

Tüm dünyada yaygın olarak görülen kronik rahatsızlıkların başında gelen hipertansiyon yani yüksek tansiyon; tipik olarak zaman içerisinde gelişir. Genellikle herhangi bir belirti görmezsiniz. Ancak belirtiler olmasa bile, yüksek tansiyon kan damarlarınıza ve organlarınıza, özellikle de beyne, kalbe, gözlere ve böbreklere zarar verebilir. Tansiyon yükselmesinin belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik…

YÜKSEK TANSİYON (HİPERTANSİYON) HAKKINDA

Yüksek tansiyon, kanın arter duvarlarınıza karşı uzun vadeli kuvvetinin, sonunda kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına neden olabilecek kadar yüksek olduğu yaygın bir durumdur. Kan basıncı hem kalbinizin pompaladığı kan miktarı hem de atardamarlarınızdaki kan akışına direnç miktarı ile belirlenir. Kalbiniz ne kadar çok kan pompalar ve arterleriniz ne kadar dar olursa, tansiyonunuz o kadar yüksek olur.

TANSİYON YÜKSELMESİ BELİRTİLERİ

Tansiyon değerleri tehlikeli bir şekilde yüksek seviyelere ulaşsa bile, tansiyonu yüksek olan kişilerin hiçbirinde belirti veya semptom yoktur. Yüksek tansiyonu olan birkaç kişinin baş ağrısı, nefes darlığı veya burun kanaması olabilir, ancak bu belirti ve semptomlar spesifik değildir ve genellikle yüksek tansiyon şiddetli veya yaşamı tehdit edici bir aşamaya ulaşana kadar ortaya çıkmaz.

Tansiyonunuz çok yüksekse, aşağıdakiler de dahil olmak üzere dikkat etmeniz gereken belirli semptomlar olabilir:

– Şiddetli baş ağrısı

– Baş dönmesi

– Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik

– Görme problemleri

– Göğüs ağrısı

– Nefes almakta zorluk

– Düzensiz kalp atışı

– Burun kanamaları

– Kulak çınlaması

– İdrarda kan

– Göğsünüze, boynunuza veya kulaklarınıza doğru yayılan ağrı

Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen bir doktora başvurun. Kalp krizine veya felce neden olabilecek hipertansif bir kriz geçiriyor olabilirsiniz.

YÜKSEK TANSİYON TEDAVİSİ

Doktorunuzun sizin için en iyi tedavi seçeneğini belirlemesine yardımcı olan bir dizi faktör vardır. Bu faktörler, hangi tip hipertansiyona sahip olduğunuzu ve hangi sebeplerin tanımlandığını içerir. Yüksek tansiyon hastalarının tedavisi için öncelikli olarak hastaların yaşam tarzında değişiklikler yapması istenir. Tansiyon hastası ideal kilonun üzerindeyse ideal kilosuna dönmesi için yeterli ve dengeli bir diyet programı uygulaması önerilir. Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların kesinlikle bırakılması gereklidir. Yaşam tarzındaki değişikliklere rağmen tansiyonu düşmeyen hastalar için ilaç tedavisi uygulanır. Hipertansiyonu olan hastanın yaşamı boyunca düzenli olarak kontrollerini yaptırması çok önemlidir.

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