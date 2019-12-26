Tek böbrekle yaşayanlar nelere dikkat etmeli?

Bir böbreğin olmaması çok büyük sorun yaratmaz. Hasta hiçbir şey hissetmeden iki böbrekli insanlar gibi yaşayabilir. Ancak iki böbrekli insanlara göre dikkat etmeleri gereken hususlar vardır.

Nefroloji Uzmanı Yrd. Doç. Bilal Görçin tek böbrekli yaşam ile ilgili uyarılarda bulunuyor:

Tek böbrekle ömür boyu sorunsuz yaşamak mümkündür, fark edilmeyebilir.

Tek böbrekli bir şahsın başına gelebilecek en önemli sorun, tansiyon yükselmesidir.

Bu nedenle tek böbreği olduğunu bilen bir kişi tuzdan uzak durmalı ve tansiyonunu kontrol altında tutmalıdır.

Yüksek tansiyon genellikle 40-50'li yaşlarda başlar ve sebebi belli değildir. Erken yaşta başlamış hipertansiyon ise genellikle böbrek kaynaklıdır. (tek böbrek, küçük böbrek, böbrek atardamar darlığı, böbrek yetmezliği…) Bu nedenle hipertansiyon tanısı yeni konulmuş, özellikle de 40 yaşın altındaki hastalarda mutlaka böbrekler kontrol edilmelidir.

Tek böbrekli kadınlar rahatlıkla doğum yapabilir. Tek böbrekli olduğunu bilmeden 6 -7 çocuk yapmış birçok kadın vardır. Tek böbrek olduğunu bilen bir hamile, tansiyon yükselmesi konusunda duyarlı olmalı ve tuz tüketimine dikkat etmelidir.

Böbrek nakli olup (başkasının böbreği ile birçok ilaç kullanırken) bir ve birden çok doğum yapan yüzlerce hasta vardır.

Tek böbrekli olmak hastalık değildir. Tuz kısıtlaması dışında özel bir takibi gerektirmez.

İleride tansiyon yükselmesini istemiyorsak tuz tüketimini kısmalıyız.

Tek böbrekliler suyu az içmemeli (infeksiyon ve taş riski için)

Hareketli bir yaşam, tatil, çok ağır olmayan sporlar sorun çıkarmaz.

Tuz kısıtlaması dışında yemeklerin cinsi ile ilgili özel bir kısıtlama yoktur.

Kuvvetli romatizmal ağrı kesici ilaçlar dikkatli ve mutlaka dozunda kullanılmalı.

Parasetamol gibi ağrı kesiciler rahatlıkla kullanılabilir.

Herhangi bir sebeple başvurduğu doktora mutlaka tek böbrekli olduğunu söylemelidir.

Kontrastlı (boyalı) radyolojik ve damarsal tetkikler (anjiografi, İlaçlı tomografi, MR) yapılırken dikkatli olunmalı.

Antibiotik kullanımı sorun çıkarmaz.

Sorun olsun olmasın yılda bir kez ultrasonografi ve idrar tahlili yapılmalı.

Tek böbreklilere TSK askerlik yaptırmıyor. Doğuştan tek böbrekli erkekler, bu konuda şanslıdır.