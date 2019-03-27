Enflamatuar romatizmal hastalıklar, disk problemleri, fibromiyalji gibi hastalıkların teşhisi ve tedavisini gerçekleştiren Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte bilinmesi gerekenler…

TIBBİ EKOLOHİ VE HİDROKLİMATOLOJİ NEDİR?

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde farmakoterapi ile birlikte hidroklimatolojik tedavi unsurlarını (termomineralli sular, peloid, gaz ve diğer termal unsurlar) kullanan bir tıp disiplinidir.

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji; geleneksel kaplıca uygulamalarını modern tıbbın bilgi ve imkanlarıyla hastaların hizmetine sunan tıp alanıdır.

HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Eklem harabiyeti sonucu gelişen kireçlenme, eklemleri etkileyen iltihaplı romatizmal hastalıklar, yumuşak doku zedelenmeleri ve tüm vücudu etkileyebilen fibromiyalji gibi kronik ağrılı hastalıkların tedavisi başlıca çalışma alanını oluşturur.