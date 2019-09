Toplumun yüzde 83’ü mevcut kilosundan memnun

Ipsos’un Philips Türkiye için 12 kentte vatandaşların yanı sıra doktor, kamu personeli ve basın mensuplarının yer aldığı bin 309 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, Dr. Fatoş Karahasan moderatörlüğünde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Araştırmaya göre, kamuoyunun yüzde 89’u sağlık durumundan memnun olduğunu söylerken, yüzde 84’ü mevcut sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor. Kamuoyunun yüzde 65’i sağlıklı kalabilmek için yediğine, içtiğine ve kullandığı ürünlere, yüzde 65’i uyku düzenine dikkat ettiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 83’ü mevcut kilosundan memnunken, yüzde 59’u bakımsız olduklarında kendilerini sağlıksız hissediyor. Katılımcılara göre yüzde 68 ile stres, sağlığı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin başında gelirken, hava kirliliği, sigara-tütün kullanımı, düzensiz beslenme, hareketsizlik ve uykusuzluk diğer olumsuz faktörler arasında yer alıyor.

Katılımcıların yüzde 33’ü elektrik süpürgesini sağlıkla özdeşleştirirken yüzde 71’i ev temizliği ve evdeki temiz havanın sağlığı olumlu yönde etkilediğini düşünüyor.

Araştırmaya göre annelerin yüzde 75’i beslenmenin, yüzde 66’sı anne sütünün bebek sağlığında önemli olduğunu düşünüyor. Prematüre bebeklerin bakımı ile ilgili olarak da yüzde 46’lık bir bilinç olduğu görülüyor.

AĞIZ SAĞLIĞI ÖNEMSENMİYOR

Halkın diş kontrolüne diğer sağlık kontrollerinden daha az önem vermesinin araştırmanın dikkat çeken konularından biri olduğu belirtildi. Katılımcıların yüzde 42’sinin bir yılda hiç diş doktoruna gitmediği görülürken, dişlerini günde 1 bir kez fırçalayanların oranının ise yüzde 33 olduğu belirlendi.

Toplumun yüzde 85’i sağlığı yönetmede teknolojinin yardımcı olabileceğini düşünüyor. Kamuoyunun yüzde 76’sı teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 76’sı dijital sağlık teknolojileri sayesinde hastalıklara erken teşhis konulabileceği görüşünde.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 9 kişiden birinin obez olduğunu hatırlatarak, “Dünyada her 11 kişiden biri diyabet hastası. Ülkemizde her 7 kişiden biri diyabet hastası.” dedi.

Aksoy, “Ölüm sebepleri arasında kalp damar hastalıkları ilk sırada yer alıyor. Bu araştırmada gördük ki toplum her ne kadar sağlıklı olduğunu düşünse de gerçekte bu kronik hastalıklarla yaşamaya çalışıyor ve bu hastalıkların normal olduğunu düşünüyor. Aslında bu hastalıkların pek çoğu önlenebilir ve hastalık ortaya çıktığında doğru teşhis ve tedavi ile çözümü mümkün. Dijital sağlık teknolojileri sayesinde ise bu teşhis ve tedavi süreci daha hızlı olmaktadır. Teknolojinin sağlık alanında daha fazla kullanılması hem biz doktorlar için hem de hastalar için son derece önemli.” diye konuştu.

AA