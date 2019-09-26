Kadınlarda ve erkeklerde görülen, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan trikomonas enfeksiyonu hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Trikomonas enfeksiyonu nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

TRİKOMONAS HAKKINDA

Trikomonas veya trichomoniasis, çok yaygın cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır (STD). Trichomonas vaginalis adlı protozoa parazit ile enfeksiyondan kaynaklanır. Hastalığın semptomları değişmekle birlikte, paraziti olan çoğu kişinin enfeksiyon kaptığı söyleyemez. Enfeksiyon kadınlarda erkeklerden daha sık görülür.

TRİKOMONAS ENFEKSİYONUNUN NEDENLERİ

Trikomonas, Trichomonas vaginalis adlı tek hücreli bir protozoan organizmadan kaynaklanır. Cinsel ilişki sırasında insandan insana genital temasla geçer.

NASIL BULAŞIR?

Parazit, enfekte bir kişiden cinsel ilişki sırasında enfekte olmayan bir kişiye geçer. Kadınlarda, vücudun en sık enfekte olan kısmı alt genital sistemdir (vulva, vajina, serviks veya üretra). Erkeklerde en sık enfekte olan vücut kısmı penisin içidir (üretra). Cinsel ilişki sırasında, parazit genellikle bir penisten bir vajinaya veya bir vajinadan bir penise yayılır. Ayrıca bir vajinadan başka bir vajinaya da yayılabilir. Parazitin eller, ağız veya anüs gibi diğer vücut bölgelerine bulaşması yaygın değildir. Enfekte olan ancak semptomu olmayan insanlar enfeksiyonu başkalarına geçirebilirler.



TRİKOMONAS BELİRTİLERİ

Kadınlar arasında en sık görülen semptomlar:

– Yeşil, sarı, gri, köpüklü ve / veya kötü kokulu vajinal akıntı

– Vajinal akıntıda kan

– Vajina içinde ve çevresinde kaşıntı ve tahriş

– Cinsel organlarda şişlik

– Seks sırasında ağrı

Erkeklerde en sık görülen semptomlar şunlardır:

– Üretradan boşalma

– İdrar yaparken veya boşalma sonrası yanma

– Sık sık idrara çıkma dürtüsü

TRİKOMONAS TEDAVİSİ

Trichomoniasis antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Doktorunuz metronidazol veya tinidazol önerebilir. Metronidazol aldıktan sonraki ilk 24 saat veya tinidazol aldıktan sonraki ilk 72 saat boyunca alkol almamanız çok önemlidir; Ciddi mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.

Cinsel partnerinizin de tedavi görmesi ve ilaç kullanması gereklidir. Herhangi bir semptom olmaması, enfeksiyon olmadığı anlamına gelmez. Tüm partnerlerin tedaviden sonra bir hafta boyunca cinsel ilişkide bulunmaması önemlidir.

TRİKOMONAS ENFEKSİYONUNDAN NASIL KORUNURSUNUZ?

Cinsel ilişkide prezervatif kullanmak tek korunma yoludur. Tek eşli olmak ya da az sayıda kişiyle ilişkiye girmek önemlidir. Trikomonas enfeksiyonunun bulaşması durumunda cinsel ilişkiden uzak durmalı ve en kısa zamanda doktora başvurmak çok önemlidir.