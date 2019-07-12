Türk hekimler Merkel’in sağlık durumunu yorumladı

Uzmanlara göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in titreme nöbeti geçirmesi ve ayakta durmakta zorlanması, nörolojik veya metabolik bir hastalık, stres, aşırı susuzluk ya da açlık veya yorgunluktan kaynaklanmış olabilir. Uzmanlara göre ayrıca bir başka hastalık nedeniyle sürekli kullanılan ilaçların yan etkisi de böyle bir duruma sebebiyet verebilir.

Çeşitli hastanelerde görev yapan alanında uzman Türk hekimler, Almanya Başbakanı Merkel’in ekranlara yansıyan ve dünyada büyük bir merak uyandıran rahatsızlığını yorumlayarak buna neden olabilecek etkenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzmanlar, Merkel’in basına yansıyan sağlık durumuna ilişkin görüntülerin, farklı nedenlerle ortaya çıkmış olabileceğini vurguladı.

YOĞUN STRES KAYNAKLI OLABİLİR

Merkel’in törenler sırasında ellerini vücudunun önüne getirerek ayakta kalmaya çalışmasına birden fazla etkenin neden olabileceğini belirten hekimler, şu görüşleri dile getirdi:

“Titreme ve ayakta durmakta zorlanma gibi durumların birbirinden bağımsız ya da birbiriyle ilişkili nedenleri söz konusu olabilir. Elbette bunun çeşitli testler ve muayene sonucunda belirlenmesi gerekir. Dışarıdan yapılan gözlem doğrultusunda, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ekranlara yansıyan titreme nöbeti geçirmesi ve ayakta durmakta zorlanmasının nedeni, merkezi sinir sistemini tutan nörolojik ya da kan şekerini düşüren bir metabolik hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Öte yandan, bu durum psikososyal yönden yoğun strese bağlı olabileceği gibi aynı zamanda aşırı susuzluk ve aşırı açlık, yorgunluk da bir neden olarak karşımıza çıkabilir.”

Hekimler bu duruma, birden fazla sağlık sorununun bir arada bulunmasının da neden olabileceğini vurgulayarak bir başka hastalık nedeniyle düzenli kullanılan ilaçlara bağlı yan etkinin, ortaya çıkan rahatsızlığın kaynakları arasında bulunabileceğini ifade etti.

AA

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