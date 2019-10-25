Türkiye’de her yıl 5 bin bebek Spina Bifida ile doğuyor

Spina Bifida, açık omurilik anlamına gelir ve maalesef hayat boyu kalıcı hasarlara neden olur. Henüz net bir sebep söylenemese de yapılan araştırmalar annenin folik asit bakımından yetersiz beslenmesinden kaynaklanabileceğini göstermektedir. Bu nedenle hamile kalmadan en az 3 ay öncesinden folik asit takviyesi almak Spina Bifida'yı %70 oranında önlemektedir.

Türkiye Spina Bifida Derneği İstanbul Şube Başkanı Dilek Nalçakan, bu hastalıkla ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Böylesine sık rastlanan ve fakat önlenmesi yüksek oranda mümkün olan Spina Bifida ne yazık ki ülkemizde yeteri kadar bilinmiyor. Halkımıza sesimizi duyurmak ve Spina Bifidalı bebek doğumunu en az seviyelere indirebilmek için bu hastalığın toplumumuz tarafından tanınmasını sağlayıp, özellikle planlı gebelik konusunda halkımızı bilinçlendirmek başlıca hedefimizdir.”

Dernek yetkilileri 25 Ekim’i Dünya Spina Bifida Günü olarak ilan ederken hastalığa daha fazla dikkat çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.