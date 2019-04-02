Türkiye’nin dört bir yanı maviye boyandı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü, renkli etkinliklere sahne oldu. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında yapılan farkındalık etkinlikleri ile otizmin bir hastalık olmadığı vurgulandı, otizmli çocukların okul hayatında ve sosyal hayatta yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekildi.

İşte yapılan etkinlikler…

İSTANBUL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu´nu inşa eden ve işleten ICA, Birleşmiş Milletler´in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği ‘2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ özelinde düzenlenen Mavi Işık Yak (Light It Up Blue) kampanyasını desteklediğini açıkladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bu akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arasında otizm farkındalığına dikkat çekmek için mavi ışıklarla aydınlatılacak.

DÜZCE

Düzce’nin tarihi mekanları, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi renkte ışıklandırıldı. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce organize edilen çalışmada, otizm farkındalığı kapsamında antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların da yer aldığı “Batı Karadeniz’in Efes’i” olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti, Konuralp Roma Köprüsü, Konuralp Su Kemerleri, Kemerkasım Su Kemerleri ve şehrin önemli turistik yerli olan Güzeldere, Samandere ve Aydınpınar Şelaleleri maviye büründü.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortaklığında düzenlenen törene çeşitli okullardan öğrenciler, eğitimciler ve aileler katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Gezici Sahnesi’nde yapılan ve otizmde farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlik kapsamında Karabağlar Nene Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Ritim Grubu öğretmenleri, Aşuk ile Maşuk gösterisi, Ayşe Sevinç Solmaz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çocukları sahne aldı.

MERSİN

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, otizmli çocuklarla birlikte yürüyüş ve etkinlik düzenledi. Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği ile işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, otizmli bireyler ve aileleri, Cumhuriyet Meydanına yürüdüler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, otizmli çocuklar ellerinde mavi balonlar, farkındalık oluşturmak için hazırlanan pankart ve dövizlerle katıldılar.

BOLU

Bolu’da, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, gökyüzüne mavi balonlar bıraktı.

SAKARYA

Sakarya’da otizme dikkat çekmek için aralarında renkli tişört giyen çocukların da bulunduğu grup, bando eşliğinde Demokrasi Meydanı’na yürüdü.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Ellerinde günün önemini ifade eden dövizler taşıyan grup, kent merkezindeki Madenci Anıtı’nda bir araya geldi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önderliğinde “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yapılan etkinlikte Es Es Bando eşliğinde bir yürüyüş yapıldı.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu bugün dijital dünyaya kapılarını açıyor, otizm farkındalığı için Minecraft'ta mavi ışık yanıyor. #farklıbirokul #otizmemaviışıkyak pic.twitter.com/WZmgzEaCEk — Tohum Otizm Vakfı (@tohumotizm) 2 Nisan 2019

Bugün dünyada her 59 çocuktan 1'i otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor!

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim!

Siz de destekleyin lütfen#otizmemaviısıkyak #2nisanotizmfarkindalikgunu pic.twitter.com/LLXdwmC5O9 — Doğa Rutkay (@Doarutkay) 2 Nisan 2019

Futbol Takımımız, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde özel konuklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde misafir etti.#Beşiktaş #DünyaOtizmFarkındalıkGünü pic.twitter.com/4hOMVQZswo — Beşiktaş JK (@Besiktas) 2 Nisan 2019