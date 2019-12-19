Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’den dar alanda beslenen tavuklarla ilgili açıklama

“Bir kalp cerrahi olarak yumurtayı yasak ettiğim hastalardan ve yumurtadan özür diledim ben. Yıllarca ihmal edilen, haksızlığa uğrayan protein ve mineral zengini yumurtayı yiyebileceklerini söyledim “diyen Prof. Dr. Bingür Sönmez, dar alanlarda beslenen tavuklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sönmez, “Benim hastalarımın yemesi gereken en kıymetli, en ucuz beyaz et tavuktur. O kadar büyük haksızlığa uğruyor ki, medyada herkes kalkıp ‘tavukta hormon, antibiyotik ve kanser var’ diyor. Tavukta hormon yok. 50 yıl önce çıkarılan kanunla bu zaten yasaklandı. Steroid hormonlar, yani östrojen, testosteron hormonlar suyuna ve yemine katılarak verilebilir. Ancak bunların hiçbir faydası olmaz. Sadece yağ yapar. Spor salonlarında kullanan kas yapan gençler bunları kullanarak enerji temin ediyorlar ama kendileri çalışarak o vücudu yapıyorlar” dedi.

“HİÇBİR ÇİFTLİK BUNU GÖZE ALAMAZ”

Prof. Dr. Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“2006 yılına kadar tavuklarda antibiyotik vardı. Ancak tüm dünyada yasaklandı. Tavuklarda bulunan bir hastalığı engellemek için bu ekleniyordu. 2006 yılından sonra bu tüm dünyada yasaklandı. Tarım Bakanlığı bu konuda çok ciddi. Tarım bakanlığı çiftliklere habersiz giderek kan, dışkı, tüy ve et örnekleri alıyor. Eğer tek bir tavukta antibiyotik tespit ederse tüm çiftlik itlaf ediliyor. Hiçbir çiftlik bunu göze alamaz. Endüstriyel tavuklar 50 yıl içerisinde genetik seleksiyonlarla cinsleri geliştirilmiş olan tavuklardır. Bundan 50 yıl önce 40 gram olan bir civciv bugün 60-70 gramdan başlıyor. 1 yılın sonunda 1,5-2 kilo olan tavuk, bugün 50 günün sonunda 2,5-3 kilo gelebiliyor. Bu tamamen cinslerin genetiğinin düzeltilmesiyle ortaya çıkan bir durum. Bu genetiğiyle oynama değil, seleksiyonla yapılan bir durum”

“TAVUK HER ŞEYİ YER”

Geniş alanlarda beslenmeyen tavuklarla ilgili değerlendirme yapan Sönmez, “Yumurta tavukları kafeslerde beslenen tavuklar Tarım Bakanlığının koyduğu kural gereği belirli bir metrekare içerisinde gezerek büyüyorlar. Bu tür tavuk her şeyi yer. Keşke böcek ve solucanla sınırlı olsa. Bu tavuk kendi dışkısını bile yer. Dolayısıyla gezen tavuktan salmonella bulaşma ihtimali çok yüksektir. Dışkısında mikrop var. O mikrobu tekrar vücuduna alacak. Endüstriyel tavuklar tamamen kontrol altında. Hiçbir enfeksiyonları yok ve sürekli altları temizleniyor. Belirli bir metrekare içerisinde büyüyorlar. Endüstriyel tavuğu hiç çekinmeden yiyiniz, çocuklarınıza, yaşlılara yediriniz. Endüstriyel tavukta hormon, antibiyotik, kanser yok” dedi. DHA