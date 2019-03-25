Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu yaşamını yitirdi

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu, yaklaşık iki yıldır mücadele ettiği prostat kanserine yenik düştü. Tedavisini sürdürdüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde geçen cumartesi yaşamını yitiren Türkoğlu için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde tören düzenlendi. Camideki törene ailesi ve sevenleri ile birlikte çok sayıda meslektaşı katıldı. Evli ve iki kızı bulunan Türkoğlu’nun eşi Melis Türkoğlu, taziyeleri kabul etti. Yaklaşık iki yıl önce emekliliğinin ardından prostat kanseri olduğunu öğrenen Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu’nun, hastalığının 4’üncü evresinde olduğu öğrenildi. Son 3 ay içinde durumunun iyice ağırlaştığı belirtilen Türkoğlu, iki ay öncesine kadar muayenehanesinde hastalarını kabul etmeye devam ediyordu. Bugün öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Cüneyt Türkoğlu, Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

PROF. DR. CÜNEYT TÜRKOĞLU KİMDİR?

Prof Dr. Cüneyt Türkoğlu, 1950´de İzmir´de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir´de tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi´nden mezun oldu. 1973-1978 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları kürsüsünde asistan olarak çalıştı. 1978 yılında İç Hastalıkları Uzmanı olarak Ege Üniversitesi İç Haslıkları Kürsüsü Kardiyoloji Seksiyonunda başasistan olarak çalışmaya başladı. 1980-1982 yıllarında Japonya Hükümeti´nin bursu ile Tokyo Tıp ve Dişçilik Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği’nde araştırma çalışmalarında bulundu. 1982 yılında kardiyoloji uzmanı, 1983´te doçent oldu. 1985 yılında kurulan Ege Üniversitesi Kalp Cerrahisi Araştırma Merkezi’nde çalışmaya başladı. 1988 yılında profesör oldu. 1991 yılında kurulan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanı oldu. 2017 yılına kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Prof. Dr. Türkoğlu Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği üyesi.

DHA