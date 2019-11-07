E. coli ve dışkıda bulunan diğer bakteriler, cinsel yolla bulaşan ve belsoğukluğa neden olan gonokok, cinsel yolla bulaşan ve klamidyaya neden olan chlamydia trachomatis gibi bakterilerin neden olduğu üretrit hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Üretrit tedavisi ne kadar sürer? İşte cevapları…

ÜRETRİT NEDİR?

Üretrit, idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan tüp olan üretranın iltihabıdır. Üretrit, idrar yolu enfeksiyonu (İYE) ile aynı değildir. Üretrit, idrar yollarının iltihabıdır, İYE ise idrar yollarının enfeksiyonudur. Benzer semptomları olabilir, ancak üretritin altında yatan nedenine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri gerektirir.

Üretrit her yaştan insanı etkiler. Hem erkek hem de kadınlarda gelişebilir. Ancak kadınların erkeklere oranla üretrit geliştirme olasılığı daha yüksektir. Genelde NSÜ (non-spesifik üretrit) ya da NGÜ (non-gonokoksik üretrit) ismi de verilmektedir.

ÜRETRİT NEDENLERİ

Üretrite deriden üretraya giren bakterilerin neden olduğu enfeksiyon neden olur.

Yaygın olarak üretrit yapan bakteriler şunlardır:

– E. coli ve dışkıda bulunan diğer bakteriler

– Cinsel yolla bulaşan ve belsoğukluğa neden olan Gonokok

– Cinsel yolla bulaşan ve klamidyaya neden olan Chlamydia trachomatis.

Aynı zamanda herpes simpleks virüsü (HSV-1 ve HSV-2), üretrite neden olabilir. Cinsel yolla bulaşan tek hücreli bir organizma olan trichomonas, üretritin bir başka nedenidir.

Cinsel yolla bulaşan gonore ve klamidya enfeksiyonları genellikle idrar yolu ile sınırlıdır. Ancak, kadınların üreme organlarına yayılarak pelvik enflamatuar hastalığa (PID) neden olabilirler.

Erkeklerde, bel soğukluğu ve klamidya bazen epididimisin (Erkek üreme sisteminde, testislerin üzerinde bulunan spermlerin olgunlaştığı ve kısa bir süre depolandığı yer.) bir enfeksiyonudur. Hem PID hem de epididimit kısırlığa yol açabilir.

ÜRETRİT BELİRTİLERİ

Üretrit kaynaklı üretra iltihabının ana semptomu idrar yaparken ağrıdır (dizüri).

Ağrıya ek olarak diğer üretrit semptomları şunlardır:

– Sık sık veya acil idrara çıkma ihtiyacı hissetmek

– İdrara çıkma zorluğu

Üretrit, bir insan idrar yapmadığında kaşıntı, ağrı veya rahatsızlığa da neden olabilir.

Üretritin diğer semptomları şunları içerir:

– Cinsel ilişki sırasında ağrı

– Üretral açıklıktan veya vajinadan boşalma

– Erkeklerde meni veya idrarda kan

ÜRETRİT TEDAVİSİ

Antibiyotikler, bakterilerin neden olduğu üretriti başarıyla tedavi edebilir. Genellikle, üretrite neden olan organizma tam tanımlanamaz. Bu durumlarda, doktor mevcut olabilecek enfeksiyonu tedavi etmesi muhtemel bir veya daha fazla antibiyotik reçete edebilir. Üretrit genel olarak akut üretrit ve kronik üretrit tipi olarak iki tipten oluşmaktadır. Akut üretrit 1-6 haftadan kısa sürer iken ve kronik üretrit tipi 6 haftadan daha uzun sürmektedir.

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