Hem kadınlarda hem de erkeklerde idrar yolu hastalıklarını teşhis ve tedavisi ile uğraşan üroloji hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Üroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?

ÜROLOJİ NEDİR?

Üroloji, erkek ve dişi idrar yolu hastalıkları (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ile ilgili sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır. Üroloji ayrıca erkek üreme organları ile ilgili sorunlarla da ilgilenir (penis, testisler, skrotum, prostat vb.). Üroloji alanında uzmanlaşmış kişilere ürolog adı verilir, ürologlar bu rahatsızlık ve hastalık grubunu teşhis ve tedavi etmek için eğitilmiş sağlık uzmanlarıdır.

Her ne kadar üroloji cerrahi uzmanlık olarak sınıflandırılsa da, karşılaşılan çok çeşitli klinik problemler nedeniyle ürolog tarafından iç hastalıkları, pediatri, jinekoloji ve diğer uzmanlık bilgileri gerekmektedir. Ürolojinin kapsamı geniştir. Bunlar:

– Pediatrik Üroloji

– Ürolojik Onkoloji (kanser)

– Böbrek nakli

– Erkek Kısırlığı

– Calculi (idrar yolu taşları)

– Kadın Ürolojisi (idrar kaçırma ve pelvik çıkış gevşeme bozuklukları)

– Nörouroloji (boşalma bozuklukları, hastaların ürodinamik değerlendirilmesi ve erektil disfonksiyon veya iktidarsızlık)

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ÜROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Ürolojiyle ilişkili sağlık koşulları, idrar kontrolü problemlerinden kanserlere kadar oldukça büyük ve çeşitlidir. Bir ürolog tarafından ele alınan durumlardan bazıları şunlardır:

– İdrarını tutamamak

– İdrar yolu enfeksiyonu

– Böbrek taşı

– Mesane taşları

– Düşük testosteron

– Erektil Disfonksiyon

– Penis eğriliği

– Erkek kısırlığı

– Prostatit (iltihaplanma / prostat enfeksiyonu)

– Prostat büyümesi

– İdrarda kan (hematüri)

– Aşırı aktif mesane

– Pelvik Organ Prolapsusu

– Erken boşalma

– Prostat kanseri

– Böbrek kanseri

– Böbrek kistleri

– Testis kanseri

– Penis kanseri

– Mesane kanseri

– PSA yüksekliği

– Acil idrara çıkma

– İnterstisyel Sistit (kronik pelvik ağrı)

– Üreteral taşlar

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