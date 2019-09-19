Eğer ter içinde sırılsıklam uyandıysanız, bunun nedenini merak edebilirsiniz. Neden uykuda terliyoruz? Bu durum süreklilik arz ediyorsa, diğer tıbbi durumlarla ilişkilendirilebilir ve daha fazla değerlendirme gerektirebilir. Bu durum ayrıca çocuklarda ve hatta menopoza giren kadınlarda farklı anlamlara gelebilir. Şimdi, uykuda terlemenin nedenlerinden bazılarını keşfedin… Uykuda terleme neden olur? Belirtileri ve tedavisi…

Gece terlemeleri veya uyku sırasında aşırı terleme, kadınlarda ve erkeklerde sık görülen bir semptomdur. Birçok tıbbi rahatsızlık ve hastalık bunlara neden olabilir.

UYKUDA TERLEME NEDENLERİ

Enfeksiyon: Tüberküloz genellikle gece terlemesiyle ilişkili enfeksiyondur. Daha yaygın nedenler HIV, grip ve diğer ateşli hastalıkları içerir.

Hormon (endokrin) dengesizlikleri: Bunlar menopoz, diyabet, tiroid hastalığı, ergenlik ve gebelikte ortaya çıkabilir.

Obstrüktif uyku apnesi: Boğazın duvarları daralır ve nefes almayı kısıtlar. Gece terlemeleri, tedavi edilmemiş uyku apnesi olan kişilerde genel popülasyondan üç kat daha sık görülür.

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH): Primer semptom mide ekşimesidir, ancak gece terlemelerinde yaygın bir özelliktir.

Kanser: Gece terlemeleri, özellikle lenfoma olmak üzere bazı kanserlerin erken bir belirtisi olabilir. Ancak kanserde gece terlemeleri genellikle tek belirti değildir. Diğer ilişkili semptomlar sıklıkla ateş ve açıklanamayan kilo kaybını içerir.

Nörolojik koşullar: Nadiren, nörolojik durumlar terlemenin artmasına ve gece terlemelerine neden olabilir. Bunlar;

– Otonomik disrefleksi,

– Travma sonrası syringomyelia,

– İnme ve

– Otonom nöropati.

Diğer koşullar şunlardır:

– Anksiyete bozuklukları

– Hiperhidroz

– Şişmanlık

– Alkol ve madde bağımlılığı

– Kardiyovasküler hastalıklar

– Hipoglisemi veya düşük kan şekeri

– Parkinson hastalığı

BELİRTİLER NELERDİR?

Gece terlemelerinin altında yatan nedene bağlı olarak, terlemeyle ilişkili olarak başka semptomlar ortaya çıkabilir. Örneğin:

– Bazı enfeksiyonlar ve kanserler

– Lenfoma nedeniyle açıklanamayan kilo kaybı.

– Menopoz geçişine bağlı gece terlemelerine tipik olarak vajinal kuruluk, gündüz sıcak basması ve ruh hali değişiklikleri gibi diğer menopoz semptomları eşlik eder.

– İlaçların yan etkisi olarak ortaya çıkan gece terlemesine, ilaca bağlı olarak, diğer ilaçların yan etkileri eşlik edebilir.

– Genel olarak terlemenin artmasına neden olan koşullar (yalnızca gece terlemelerinin aksine), günün diğer saatlerinde terlemenin artmasına neden olur.

TEDAVİSİ

Açıklanamayan gece terlemeleri olan kişilerin mutlaka tıbbi yardım almaları gereklidir. Gece terlemeleri için tedavi, altta yatan nedene bağlıdır. Özet olarak, gece terlemeleri genellikle zarasızdır ve sıkıntılı bir durum değildir; ancak, bazen altta yatan daha ciddi bir tıbbi durumun işareti olabilir. Gece terleme nedeninize bağlı olarak, ilaçlar da dahil olmak üzere bazı tedavi seçenekleri vardır.