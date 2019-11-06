Uyuz tedavisi nasıl yapılır? Bitkisel öneriler…

Uyuz, tüm dünyada görülebilen ve her yaştan insana bulaşabilen bir hastalıktır. Sarcoptes scabiei denen uyuz akarlarının neden olduğu uyuz hastalığı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Uyuz tedavisi nasıl yapılır? İşte, uyuz tedavisi için bitkisel öneriler…

UYUZ HAKKINDA

Uyuz, ciltteki küçük akarların neden olduğu bulaşıcı bir cilt hastalığıdır. Uyuzun ana semptomu, geceleri daha da kötüleşen yoğun kaşıntıdır. Ayrıca akarların yuva yaptığı alanlarda cilt döküntülerine neden olur.

Uyuz akarlarına Sarcoptes scabiei denir. Ağızlarını ve ön bacaklarını kullanarak, yumurtalarını bıraktıkları dış deri katmanındaki oyuklara bırakırlar. 3 ila 4 gün sonra, bebek akarları (larvalar) yumurtadan çıkar ve yetişkinlerin olgunlaştığı cilt yüzeyine taşınır.

Uyuz genel olarak;

– Parmak aralarında,

– Koltuk altlarında,

– Erkeklerin genital bölgelerinde,

– Göğüslerde, özellikle derinin katlandığı bölgelerde,

– Dirsek içi, bilekler ve dizlerde,

– Popo loblarının arasında,

– Ayak tabanında,

– Kürek kemiklerinin iç kısımlarına yerleşir ve bu bölgelerde yayılır.

Uyuz ayrıca çocuklarda;

– Yüzde,

– Boyunda,

– Avuç içlerinde,

– Topuklarda görülebilir.

UYUZ NASIL YAYILIR?

Uyuz genellikle enfeksiyonlu bir kişiyle uzun süreli cilt-cilt teması veya cinsel temas yoluyla yayılır. Aynı zamanda uyuz bulaşmış hastaların giysileri, havlu ve yatak örtüleri ile bulaşması mümkündür ama bu nadirdir.

İlk enfeksiyondan sonra uyuz belirtilerinin ortaya çıkması 8 hafta kadar sürebilir. Bu kuluçka dönemi olarak bilinir.

UYUZ KOMPLİKASYONLARI

Cildiniz tahriş olursa ve aşırı kaşıntı nedeniyle iltihaplanırsa, uyuz bazen ikincil bir cilt enfeksiyonuna yol açabilir. Kabuklu uyuz, deride çok sayıda akarın bulunduğu nadir fakat daha ağır bir uyuz şeklidir. Bu, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi azalmış kişilerde gelişebilir.

UYUZ TEDAVİSİ

Uyuz hastalığına yakalandıysanız ve daha önce bir enfeksiyon geçirmediyseniz hemen bir doktora başvurun. Gecikmenin diğer insanları risk altına sokabileceğini unutmayın. Diğer daha ciddi cilt koşulları bazen uyuz belirtilerine benzer belirtilere neden olabileceğinden, doktorunuzun bunları ekarte etmesi gerekir.

Uyuz varsa, eşinizin de belirtileri olup olmadığına bakılmaksızın tedavi edilmesi gerekecektir. Bunun nedeni, uyuzun cinsel ilişki sırasında olduğu gibi yakın bedensel temas yoluyla bulaşmış olma olasılığıdır.

Reinfeksiyon riskini azaltmak için, hem siz hem de eşiniz tüm tedavi sürecini tamamlayana kadar, cinsel ilişki ve diğer uzun süreli temastan kaçının.

Uyuz teşhisi konduysa, kontrol edilip gerekirse cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar (CYBE) nedeniyle tedavi edilmek üzere en yakın cinsel sağlık kliniğinizi ziyaret etmeniz önerilebilir.

Uyuzun tedavisinde daha çok krem ve losyonlar kullanılır. Uyuz tedavisi esnasında doktor tarafından reçete edilen ilaçların kullanılması oldukça önemlidir. Tedavi esnasında genellikle doktor tarafından reçete edilen vücut krem ve losyonlarının, ilaç reçetesindeki talimatlar doğrultusunda vücuda sürülmesi gerekir. Bazı durumlarda doktor tarafından ağızdan alınan ilaçlar da yazılabilir.

Başarılı bir tedavi sonrasında dahi hastalık bulgularının 2-6 hafta kadar devam edebileceği unutulmamalıdır.

UYUZ İÇİN BİTKİSEL ÖNERİLER

Çay ağacı yağı

Bir yemek kaşığı çay ağacı yağı ile bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak etkilenmiş bölgeye günde iki kez sürün. Bu yöntemi iki üç hafta kadar sürdürerek parazitlerden tamamen kurtulabilirsiniz. Çay ağacı yağını emziren anneler ve hamileler kesinlikle kullanmamalıdır.

Beyaz sirke

Bir su bardağı beyaz sirke ile yine aynı oranda suyu karıştırın. Bir pamuk parçasını bu karışım ile ıslatarak 5 dakika kadar etkilenen bölgede tutun. 10-15 gün boyunca günde üç kez tekrarlayın.

Zerdeçal

Bir yemek kaşığı toz zerdeçalı, birkaç damla limon suyuyla kalın bir macun tabakası elde edene kadar karıştırın. Bu macunu sorunlu bölgelere uygulayıp birkaç saat bekleyin ve sonra ılık su ile durulayın. Vücudunuz parazitlerden tamamen arınana kadar macunu sürmeye devam edin.

Tuz

Suyun içerisinde eritilen tuz ile banyo uyuza karşı etkili bir yöntemdir.

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