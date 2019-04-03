Van’da ‘Mavi Balina’ ölüm getirdi

Olay, 2 Nisan günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Merkez Tuşba ilçesinde yaşayan Sevda E., 14 ve 15 yaşlarındaki 5 kız arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için Akköprü Tepesi’ne çıktı. Ancak kısa süre sonra arkadaşlarının gözü önünde tepeden atlayarak, intihar etti. Çocukların haber vermesi üzerine aileler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, arkadaşlarının intiharına tanık olan 5 kız çocuğunu Çocuk İzleme Merkezi’ne götürdü. Kızların burada ifadeleri alındı.

MAVİ BALİNA NEDEN OLMUŞ

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdrüğü Abdurrahman Çohaz tarafından yapılan yazılı açıklamada Sevda E.’nin intiharının ‘Mavi Balina’ oyunu nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Çohaz, açıklamasında savcılık tarafından olaya tanık olan 5 kız çocuğundan 3’ünün Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kabul Birimi’ne gönderildiğini kaydederek, “3 kız çocuğunun, ilk kabul birimine kabulleri yapılmıştır. Süreç içerisinde yapılacak değerlendirilme ile uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklardır. Ölüm olayının, emniyet ve savcılık araştırması sonucunda ‘Mavi Balina’ oyunu nedeniyle meydana geldiği bildirilmiştir” dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Valiliği, Sevda E.’nin ihtiharı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 14 yaşındaki kız çocuğunu intihara motive eden faktörün ‘Mavi Balina’ isimli sanal oyun olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“02.04.2019 günü ilimiz Akköprü Mahallesi’nde bulunan yüksek kayalıklardan 14 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi bir çocuk atlayarak, intihar eylemini gerçekleştirmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yakınlarında aynı eylemi gerçekleştirme ihtimali bulunan çocukların olup olmadığının tespiti amacıyla zaman geçirmeksizin, derhal polis helikopteri ile tespit çalışmaları başlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar sonucunda, çocuğu intihara motive eden faktörün ‘Mavi Balina’ isimli sanal oyun olduğu anlaşılmıştır. Tahkikati derinleştiren Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri aynı oyunu oynayan 7 çocuğu tespit ederek, istenmeyen olası vakaların oluşumunu engellemişlerdir. Konu hakkında uzman görevlilerden de faydalanılarak, çocukların korunma altına alınması için gerekli tüm kurumlar harekete geçirilmiştir. Benzeri üzücü hadiselerin yaşanmaması için ailelerin üzerine önemli görevler düşmektedir. Çocukların davranışlarında farklılıklar, anormal davranışlar, yalnız kalma isteklerini gören ailelerin zaman geçirmeden Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlileri ile iletişime geçmeleri önemli rol oynamaktadır.”

AİLELERE UYARI

Çohaz, ailelere de “Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Sevda E., bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DHA