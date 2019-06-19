Varis için hangi bölüme/doktora gidilir?

Özellikle ayakta dururken artan ağrı, bacaklarda şişlik, uyuşukluk, gece krampları, kaşınma gibi belirtileri olan varis hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Varis için hangi bölüme gidilir? İşte cevabı…

VARİS NEDİR?

Varisli damarlar büyük, şişmiş damarlardır ve genellikle bacaklarda ve ayaklarda görülürler. Varis, toplardamar kapakçığındaki yetmezlik sonucu oluşur. Bacaklarımızdaki toplardamarlar kirli kanı yer çekiminin tersi yönünde temizlenmesi için akciğerlere ve kalbe taşıyan damarlardır. Bu damarların içinde yukarı doğru akımın sağlanabilmesini kolaylaştıran ve aşağıya doğru kanın toplanmasını engelleyen kapaklar vardır. Bacak kaslarının çalışması ve kan bu kapakların yardımı ile tek yönlü olarak yukarı ilerler. Ancak kapaklarda hasar oluştuğunda kanın yer çekimi ile aşağı yönde basınç oluşturması ile yüzeysel toplardamarlarda varisler oluşur.

VARİS BELİRTİLERİ

Varisin neden olduğu başlıca şikayetler şunlardır:

– Bacaklarda mavi mor şişlikler

– Özellikle ayakta durmakla artan ağrı

– Tam olarak “ağrı” şeklinde tarif edilemeyen huzursuzluk hissi

– Çabuk yorulma ve bacaklarda ağırlık hissi

– Bacaklarda şişlik

– Bacaklarda uyuşukluk

– Gece krampları

– Kaşınma

VARİS İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Hastada herhangi bir belirti veya rahatsızlık yoksa ve varisli damarların görülmesinden rahatsız olmazsa, tedavi gerekli olmayabilir. Bununla birlikte, semptomlar varsa, ağrıyı veya rahatsızlığı azaltmak, bacak ülserleri, cilt renk değişikliği veya şişme gibi komplikasyonları gidermek için tedavi gerekebilir. Varis problemi olan hastaların ise hastanelerin kalp damar cerrahisi polikliniklerine başvurması gerekir.