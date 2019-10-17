Vatandaşa ‘kimyasal içerikli çikolata’ yedireceklermiş

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Büyükçekmece Tepecik'teki bir depoda satışı yasak olan ilaçlar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, elde edilen bilgilerin doğru olduğu belirlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle adrese baskın düzenlendi.

KİMYASAL İÇERİKLİ ÇİKOLATA

Depoya giren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 255 bin paket zayıflama ilaçlarında kullanılan “Sibutramin” içerikli çikolata, bazı cinsel sağlık sorunlarında kullanılan “Sildenafil” içerikli 58 bin hap, aynı içeriğe sahip olan bin 615 şişe jel, bin 907 şişe damla ve içeriği henüz belirlenemeyen 50 kilo jel ele geçirildi.

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SİBUTRAMİN VAR, RENKLENDİRİCİ YOK

Ele geçirilen çikolataların paketinde “Teff tohumu” içerikli yazması dikkat çekti. İçeriğinde Sibutramin olan çikolata paketlerinin üzerinde “ kimyasal renklendirici içermez” yazması dikkat çekti. Daha önce de Kaçakçılık Polisi, içeriğinde sibutramin bulunan ve ünlülerin reklamını yaptığı Teff Çayı operasyonu düzenlemişti.

8 MİLYON İLAÇ

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyeti'ne götürüldü. Ele geçirilen malzemeler ise emniyet avlusunda sergilendi. Bu yıl ele geçirilen satışı yasak ilaç ve gıda takviyesinin sayınsın ise 8 milyona ulaştığı öğrenildi. Yılın ilk 10 ayındaki rakamın geçtiğimiz yıllara oranla çok yüksek olduğu belirtildi.

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HİLELİ LİSTEDEKİ KİMYASALLAR

Polisin ele geçirdiği Sibutramin ve Sildenafil içerikli ürünlerin benzerleri Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz hafta yayınlanan “Hileli ürün” listesinde de yer almıştı. Uzmanlar, şebekelerin daha çok doğal ya da bitkisel takviye olarak sattıkları ürünlere, kimyasal ekleyebildiklerini belirtiyor. Zayıflama ilaçlarında kullanılan Sibutramin; bazı sahtekarlarca, daha çok zayıflama çaylarında, ve bitkisel olduğu öne sürülen zayıflama haplarında kullanılıyor. Sildenafil ise, cinsel performans artırıcı içecekler, çikolatalar ve damlalarda kullanılıyor. Sildenafil içerikli hap üreten birçok şebeke ise daha çok mavi renk kullanarak, eczanelerde satılan sertleşme bozukluğu haplarını taklit ediyor. Ancak şebekelerin, içeriğindeki sildenafil miktarını doğru ayarlayamadıkları haplar, özellikle kalp hastalarında ölümle sonuçlanabilen sorunlara sebep oluyor.