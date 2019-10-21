Vertigo bir baş dönmesi hissini ifade eder. Bir dizi koşulun belirtisidir. İç kulakta, beyinde veya duyusal sinir yolunda bir sorun olduğunda olabilir. Baş dönmesi görülür ve herhangi bir yaşta; ancak 65 yaş ve üzeri kişilerde sık görülür. Mide bulantısı ve kusma, kulak çınlaması, kulakta dolgunluk hissi ve baş ağrısı gibi belirtiler verebilir. Şimdi, Vertigo nedenleri nelerdir? Vertigo nasıl geçer? Gelin hep birlikte bir göz atalım…

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, sizin veya etrafınızın döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik eden semptomlardır. Sıklıkla baş dönmesi olarak adlandırılmasına rağmen her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigo atakları belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilmektedir.

VERTİGO NEDENLERİ

Vertigoların en sık görülen nedenleri iç kulak enfeksiyonları veya iyi huylu paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), vestibüler nörit ve Meniere hastalığı gibi kulak hastalıklarıdır.

VERTİGO NASIL GEÇER?

Vertigo tedavisinde önemli olan sorunun kaynağının bulunmasıdır. Vertigoya neden olan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda özel ameliyatlar yapılabilir. Vertigonun nedeni tümör ise ameliyat gereklidir. Enfeksiyona bağlı vertigo oluşumu için doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemi düzenli istirahat ve ilaç tedavisidir. Kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi vb. tetikleyici faktörler hastanın yaşamından uzak tutulmalıdır. Denge egzersizleri vertigo teşhisi konulan hastalar için etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda denge merkezini zorlaştıran hareketlerden de kaçınılmalıdır.

Ayrıca vertigoya neyin sebep olduğuna bağlı olarak, semptomlarınızı hafifletmek için kendinizin yapabileceği şeyler olabilir.

Doktorunuz size şunları önerebilir:

– Belirtilerinizi düzeltmek için basit egzersizler yapın

– Başınızı iki ya da daha fazla yastık kullanarak hafifçe kaldırarak uyuyun

– Yataktan kalkarken yavaşça kalkın ve ayağa kalkmadan önce bir dakika kadar yatağın kenarına oturun

– Herhangi bir nesneyi almak için eğilmekten kaçının

– Boynunuzu uzatmaktan kaçının – örneğin, yüksek bir rafa erişirken

– Günlük aktiviteler sırasında başınızı dikkatlice ve yavaşça hareket ettirin

– Vertigonuzu tetikleyen egzersizler yapın, böylece beyniniz buna alışır ve belirtileri azaltır (bunları yalnızca düşmeyeceğinizden emin olduktan sonra yapın ve gerekirse destek alın)