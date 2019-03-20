Vücuduna şırınga ile meyve suyu enjekte etti

Çin’de yaşayan 51 yaşındaki bir kadın sağlıklı olmak için vücuduna şırıngayla meyve suyu enjekte etti. Enjeksiyonun ardından deride kaşıntı ve yüksek ateş belirtileri yaşayan kadın, 5 gün yoğun bakımda kaldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre kadının karaciğer, böbrek, kalp ve akciğerinde büyük hasar meydana geldiği bildirildi. Hunan bölgesindeki Xiangnan Üniversite Hastanesi’nde çalışan bir kişi yaptığı açıklamada, enjekte edilen sıvının 20 çeşit meyve suyu içerdiğini söyledi.

Kadının meyve suyunu şırınga ettikten sonra deride kaşıntı ve yüksek ateş belirtileri gösterdiği ortaya çıktı. 22 Şubat’ta yoğun bakıma alınan kadın daha sonra hastanede normal koğuşa alınarak taburcu edildi.

Çin’deki sosyal medya sitesi Weibo’da olay büyük ilgi gördü. 11 binden fazla kullanıcı “#YaşlıKadınDamardanMeyveSuyuŞırıngaEtti” etiketini paylaştı.