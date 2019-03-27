Vücuttaki B12 vitamini eksikliğinin 5 belirtisi

Sinir sistemi ile beden sağlığının korunması açısından önemli bir yere sahip olan B12 vitamini, vücutta eksik olduğu ve önlem alınmadığında ciddi sağlık sorunları oluşabiliyor. Yorgunluk, unutkanlık ve depresyonun nedenleri arasında olan B12 vitaminin eksikliğinin dışarıdan destek tedavisinin sağlanması gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, B12 vitamini eksikliğinin neden olabileceği sağlık sorunları ve B 12 eksikliğinin tedavisi hakkında bilgi verdi.

KİMLERDE EKSİK OLABİLİR?

Enerji üretimi, vücutta DNA sentezi, kırmızı kan hücresi yapımı, sinir sistemi ve beyin fonksiyonları için son derece önemli olan B12 vitamini, sinir dokusunun sağlığı için de gerekli olan bir vitamindir. İçeriğinde protein olan hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan B12 vitamini, midede sindirim sırasında mide asidinin etkisiyle proteinden ayrıldıktan sonra bağırsaktan kan dolaşımına geçmektedir. Tavuk, kırmızı et, balık, karaciğer, yumurta, süt, peynir ve yoğurt ile bazı sebze ve meyveler, suda çözünebilen özellikteki B12 vitamini bakımından zengindir.

Vejetaryen ve vegan beslenenlerde vücuttan eksiliyor

B12 eksikliğinin görüldüğü risk grupları şöyle sıralanabilir:

Vejetaryen ya da vegan tipi beslenme alışkanlığına sahip kişiler,

Chron ve çölyak hastası olanlar,

Alkol ve uyuşturucu bağımlıları,

Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklar,

Gebelik sürecinde olan anne adayları,

İleri derece diyabet hastaları,

65 yaş üzerindeki kişiler

B12 DÜŞÜKLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ

1- Baş dönmesi ve kuvvet kaybı,

2- Çarpıntı ve nefes darlığı,

3- İştah kaybı, ishal veya şişkinliğin yanı sıra kabızlık gibi sindirim sistemi sorunları,

4- Aft olarak bilinen ağız içindeki yaralar, dilde kızarıklık ve çok sık kanayan diş etleri,

5- İleri yaşta adresleri ve bazı basit olguları hatırlayamama, zihinsel yorgunluk, kaygı bozukluğu gibi belirtilerin nedeni B12 eksikliği olabilmektedir.

TEDAVİSİ NASIL?

B12'nin vücutta eksik olduğu kan sayımıyla belirlenmektedir. İleri yaşta ortaya çıkma riski yüksek olduğu için 50 yaşından sonra düzenli kan testleri ile B12 seviyeleri takip edilmelidir.

B12 vitamini, diğer B vitaminlerinin aksine vücutta üretilememekte ve dışardan takviye olarak alınabilmektedir. B12 vitamininin damar yoluyla vücuda verilmesi, ağızdan alınan tabletlere göre daha etkilidir. Bazı durumlarda, dışarıdan B12 vitamini destek tedavilerinin yan etkileri de ortaya çıkabilir. Enjeksiyon bölgesinde kaşıntı ve kızarıklık, ishal, vücutta şişme hissi ve ağrı hafif yan etkilerdir. Düzensiz kalp atımı, ayaklarda şişme ve kas krampları ise enjeksiyonun ağır yan etkileri arasında yer alır ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirir. Vücutta fazla olan ve kullanılmayan B12 vitamini idrarla atılabilmektedir.

İHA