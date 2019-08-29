Yağ tüketmeden kilo vermek mümkün mü?

Günlük enerjimizin yüzde 20-30'u yağlardan geliyor… Bu dengenin bozulması da haliyle birçok problemi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla faydalı yağlar günlük beslenmemizde yer almalı. Diyet yaparken de mutlaka bu yağlar tüketilmelidir.

ZEYTİNYAĞI: Omega 3 denilince akla gelen ve sağlıklı kategoride başı çeken yağlardır. Doymamış yağ asitleri barındırması ve içerisindeki fenolik bileşenler sebebi ile ciddi bir antioksidandır. Aynı zamanda bağırsak sağlığı için çok önemli bir rol oynar. Zeytinyağındaki kalite içerisindeki asitlik derecesi ile alakalıdır. Sızma, natürel birinci ve natürel ikinci türleri arasında asitlik arttıkça tat ve koku kaybı da artar. Dolayısıyla asiditesi en düşük olan sızma zeytinyağında lezzet diğerlerine göre daha yüksek olmaktadır. Çok fazla işleme maruz kalmaması sebebi ile de yemeklerde zeytinyağı kullanmak daima tercih sebebi olmalıdır. Zeytinyağının metabolizmada daha etkin bir şekilde biyoyararlılığını artırmak için ise yemekler piştikten sonra üzerine eklemek daha iyi bir seçenek olacaktır. Ancak zeytinyağının dumanlanma noktasını 210 derece olduğunu düşünürsek ısıtma işlemleri de zeytinyağı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir.

TEREYAĞI: Zeytinyağı ile birlikte en doğal yağlardan biri olan tereyağı son dönemlerin en sık tartışma konularından biri. Doğal yollarla üretilmesi, kalsiyum ve A, D, E vitamininden zengin olmasının yanı sıra harika bir kalsiyum kaynağı olan tereyağı bütün bu olumlu özellikleri yanında doymuş yağ içeriği yüksek olması sebebiyle özellikle kalp–damar hastaları tarafından daha dikkatli tüketilmelidir. Yüksek miktarlarda tüketilen tereyağı ateroskleroz riskini artırmakta aynı zamanda kan lipit parametrelerini yükseltir. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa porsiyon kontrolünü yapmakla birlikte tereyağı tüketebilirsiniz.

KURUYEMİŞLER: Ayrı bir besin grubu olarak görülse de kuruyemişler de aslında bir yağ grubudur. Bilinçli tüketildiklerinde fosfor ve kalsiyum açısından oldukça zengin olan kuruyemişler yüksek enerji içeriğine sahip olmaları sebebiyle yüksek porsiyonlarda tüketilirse kilo aldırır. Özellikle kalori olarak başı çeken ceviz ve kajuyu, fındık ve badem takip etmektedir. Günlük ideal porsiyonda tüketilen kuruyemişler içerdikleri B6 vitamini sebebi ile kalp ve beyin sağlığınız için oldukça önemlidir.

SAĞLIKLI BİR TARİF

Malzemeler: 3-4 parça ceviz içi, 3 adet kuru kayısı, 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı, 1 damla kekik yağı. Yapılışı: Tüm malzemeleri blenderda karıştırıp, haftada 2 gün tüketin. Bu karışım size hem size enerji verecek hem de kabızlık gibi durumlarda yardımcı olacaktır.