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Yalova’da sahte alkolden 2 kişi zehirlendi

Yalova'da bir tekel bayiinden alınan ve sahte olduğu iddia edilen alkol nedeniyle iki kişi zehirlendi.

14:14 -
Haberler Sağlık
Yalova’da sahte alkolden 2 kişi zehirlendi

Yalova’da 2 gün önce meydana gelen olayda, Necmettin Karatay ve Kenan Baykır, bir tekel bayiinden kaçak olduğu iddia edilen ev yapımı alkol aldıkları ve Necmettin Karatay’ a ait  Çiftlikköy ilçesindeki evinde içtikleri öğrenildi. Ardından rahatsızlanan ve zehirlendikleri belirlenen 2 kişi, Yalova Devlet Hastanesi´nde yoğun bakıma alındı. Olay sonrasında, tekel büfe sahibi M.A., büfe çalışanları V.F. ve E.K. gözaltına alındı. Büfede yapılan aramada 41 şişe alkol ve 68 şişe üzerinde etiket olmayan ve içki yapımında kullanılan malzemeye el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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