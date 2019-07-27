Yazın cilt sağlığını tehdit eden 7 hata

Güneş ışınlarının her ne kadar D vitamini sentezi de dahil olmak üzere faydaları olsa da, özellikle yaz aylarında kontrolsüzce güneşe maruz kalmanın; alerji ve yanık gibi kısa sürede ortaya çıkan etkilerinin yanı sıra uzun vadede cildin erken yaşlanması, cilt lekeleri ve en kötüsü deri kanseri gibi sonuçları oluyor. Peki yazın hangi hatalar cildimizi tehdit ediyor?

İşte yanıtı…

1 Tüm yıl cildimi güneşten korudum. Tatilde kısa süreli güneşlenmemde bir sakınca yok.

YANLIŞ: Yaz aylarında kısa süreli tatillerde güneşin tadını çıkarmak için kısa sureli bile olsa yoğun şekilde güneşe maruz kalındığında, cilt hücreleri alıştıkları oranların dışında yoğun UV ışınlarına karşı kendilerini koruyamıyor. Sonuçta ortaya çıkan DNA hasarı, kırışıklıklarla birlikte malign melanom ve bazal hücreli kanser riskinin artmasına yol açıyor.

2 İstediğim kremi kullanabilirim.

YANLIŞ: Yapılan önemli hatalardan biri de güneş koruyucu ürünleri gelişigüzel seçmektir. Aslında yağlı ciltte yağlanma yapmayan su bazlı ürünler kullanılmalı. Kuru ciltler de nemlendirici etkiye sahip ürünleri tercih etmeli. Bunların yanı sıra açık tenlilerde en az +50 SPF, koyu tenlilerde de en az +30 SPF, UVA-UVB tercih edilmeli.

3 Güneş ışınları öğle saatlerinde daha tehlikeli.

YANLIŞ: Toplumda güneş ışınlarının sadece öğle saatlerinde yani 10.00-14.00 arasında tehlikeli olduğuna dair yaygın bir kanı var. Oysa öğle saatlerinde güneş yanıklarının yüzde 75-80'ininden sorumlu olan UVB yoğun olsa da, güneş yanıklarının yüzde 20-25'inden sorumlu olan UVA günün her saatinde aynı yoğunlukta olup, günlerin uzun olduğu yaz aylarında deri kanserleri açısından önemli risk faktörü oluşturuyor. Güneş ışınlarının yüzde 80'inin bulutlardan da geçebileceği ve bu nedenle kapalı havalarda bile zararlı olabileceği de unutulmamalı.

4 Kol ve bacaklarım biraz bronzlaşabilir.

YANLIŞ: Düşünülenin aksine malign melanom (deri kanseri) kadınlarda yoğun güneş alan bacak ve özellikle baldır bölgesinde daha sık görülüyor. Bu nedenle daha hassas olan yüzün dışında, güneş gören tüm bölgelerde geniş spektrumlu bir güneş koruyucunun kullanılması gerekiyor.

5 Yüksek faktörlü güneş koruyucularla uzun süre güneşlenebilirim.

YANLIŞ: Güneşten koruyucular deri kanserinden korunmada tek ve yeterli seçenek olarak görülmemeli. Uzun kollu tişört ve pantolon giymek en iyi güneşten korunma yöntemi. Beraberinde şapka takmak ve güneş gözlüğü kullanmak gerekiyor. Diğer önemli bir alışkanlık da gölgenizi takip etmektir. Eğer gölgeniz kendinizden kısa ise güneş ışınları dik geliyor ve zararlı demektir. Bu durumda gölgelik bir yere veya kapalı alana geçin.

6 Güneş koruyucuyu plajda sürmem yeterli.

YANLIŞ: Güneş koruyucuları etkili olabilmeleri için dışarıya çıkmadan 20 dakika önce uygulamak çok önemli. Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta da, koruyucuyu yeterli miktarda sürmek olmalı. Örneğin bir parmak ucu kadar krem bir avuç içi kadar alana sürülmeli.

7 Cildimi yeterince nemlendiriyorum, sık su içmeme gerek yok.

YANLIŞ: Cilt için yapılan en büyük hatalardan biri sık sık su içmemek. Cilt sağlığı için her gün en az 10 bardak suyu düzenli olarak içmeyi asla ihmal etmeyin.