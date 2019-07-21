‘Yeşil ve mor detoksla şişkinlikten kurtulun’

Bazen tatil, düğün, kutlama gibi özel günler için uzun süreli diyet yapmaya vaktiniz ya da imkanınız olmayabilir. Saraç, işte bu günler için şişkinlik azaltıp, hızlıca toparlanmayı sağlayan yeşil-mor detoksu tavsiye etti. Tabii önce şu uyarıları yaptı…

DİKKAT! UZUN SÜRE YAPILMAMALI

Gerek benim önerdiğim ve gerekse çeşitli kliniklerde uygulanan detoks programlarını peşpeşe uzun süre uygulamak çok sakıncalı. Çünkü kas, kemik gibi kaliteli dokulardan kaybedilir. Göbekle beldeki yağlar ve genel yağ oranı ise azalmaz tersine artar. Uzun ve yanlış yapılan detoks programlarından 40 gün sonra bağışıklık sistemi çökebilir ve çeşitli sağlık sorunları yaşanabilir. Bu nedenle bu detoks programı haftada bir veya 10 günde birden daha sık yapılmamalıdır. Öte yandan bu detoks programını şeker hastalarının, ciddi ilaç kullananların ve böbrek yetmezliği olan kişilerin uygulaması sakıncalıdır.

MOR KOMPOSTO

Vişne şu anda belki de mevsimin en sağlıklı meyvesi. Nedeni şeker oranının düşük olması, bol C vitamini ve antioksidan içermesidir. Bu vişne kompostosu bol şekerli yapılan vişne kompostolarından çok farklı olacak. Çünkü içinde şeker değil; tarçın, karanfil ve şaşırtıcı ama vişne sapları da olacak. Çünkü vişne sapı tıpkı kiraz şapı gibi idrar söktürücü ve ödem çözücüdür. Tabii ki komposto içilirken vişne sapları çıkartılmalı.

MALZEMELER

*Yarım kilo vişne

*4-5 bardak su

*3-4 adet tane karanfil

*2 yaprak hibiskus

*2 adet kabuk tarçın

*10-12 adet vişne sapı

YAPILIŞI

Bildiğiniz usül şekersiz olarak komposto yapılır.

NASIL UYGULANIR?

Sabah kalkınca öğlene kadar sadece ılık ılık ve içinden vişne sapları, tarçın ve karanfilleri çıkartılmış komposto içilecek. Öğleden gece yatana kadar ise her iki saatte bir iri bir kase yeşil detoks çorbası (az sıcak) içilecek. Yanında kesinlikle ekmek, peksimet, grisini gibi hiçbir şey tüketilmeyecek. İsteyenler üzerine ayrıca az miktarda limon sıkabilir. Aşağıda tarifi yer alan ve iki litre su ile yapılan yeşil çorba ise bitene kadar gün boyu içilecek. Bu detoks gününde soğuk su veya aşırı kaynar hiçbir sıvı tüketilmeyecek. Hiçbir şey ısırılmayacak, başka bir şey yenilmeyecek. Sadece şu çay içilecek… Bir bardak suya yarım tatlı kaşığı rezene tohumu, bir çay kaşığı yeşil çay, 3-4 yaprak nane, yarım tatlı kaşığı yasemin ve yarım çay kaşığı funda yaprağı kaynar suda yaklaşık dört dakika demlenecek. Bu şekilde günde iki veya üç kere ılık ve

şekersiz olarak tüketilecek…

YEŞİL ÇORBA

MALZEMELER

*2 lt su

*1 bağ semiz otu

*2 avuç kılçıksız taze fasulye

*3 adet orta boy kabak

* 5-6 adet saplarıyla beraber maydanoz

*5-6 adet dere otu

*2-3 adet taze soğanın yeşil yaprakları

*2 adet acı yeşil sivri biber

*8-9 adet taze nane yaprağı

*1 tutam biberiye

*Yarım tatlı kaşığı Himalaya tuzu veya Kaya tuzu (Tunceli Pülümür veya Çankırı gibi ülkemizin kaliteli Kaya tuzları da olabilir)

YAPILIŞI:

Tüm bu malzemeler sadece iki tatlı kaşığı zeytinyağı ile pişirilip sebze çorbası yapılacak, Sonrasında ister iri taneli, ister ince doğranmış, ister blendır edilmiş şekilde tüketilebilir. Dışarı çıkanlar, çalışanlar büyük bir termosa koyup içebilirler.

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